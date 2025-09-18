Helena Prestes e Shaila Gatta protagoniste del nuovo reality di Amazon

News VIP

Secondo una recente indiscrezione, Helena Prestes e Shaila Gatta saranno tra le protagoniste del nuovo reality di Amazon Prime.

Amazon Prime sta preparando un nuovo reality, inizialmente intitolato The Social Hero, e secondo alcune indiscrezioni tra i concorrenti ci saranno anche due volti noti ai fan del Grande Fratello. Stiamo parlando di Shaila Gatta e Helena Prestes, protagoniste dell'ultima edizione del reality di Canale 5 e rivali nella Casa sia per l'affetto di Lorenzo Spolverato.

The Fifty, tra le protagoniste anche Shaila Gatta e Helena Prestes

Secondo quanto riporta Fanpage.it, Shaila Gatta e Helena Prestes saranno tra le concorrenti del nuovo reality di Amazon Prime e prodotto da Banijay, inizialmente intitolato The Social Hero e che ora si chiamerà The Fifty, anche se il nome del programma potrebbe non essere quello definitivo. Il reality dovrebbe andare in onda a partire dalla prossima primavera e le prime registrazioni sono avvenute lunedì 15 settembre e continueranno fino al 22. Il cast di concorrenti sarà composto principalmente da influencer o personaggi molto famosi sui social.

Tra di loro dovrebbero esserci Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, ex fidanzati, ma anche Federico Fashin Style, Antonella Mosetti, Maika Randazzo, Alessia Pascarella e Francesco Nozzolino di Avanti un altro. I concorrenti dovranno vivere in una casa per una settimana e attraverso sfide di vario tipo si procederà a eliminazione. La scelta dei concorrenti è ciò che renderà più acceso il clima nella casa: ognuno dei concorrenti, infatti, ha dei trascorsi di liti o antipatia verso l'altro e questo dovrebbe contribuire ad aumentare le tensioni.

A partecipare sarebbe stato invitato anche Javier Martinez, attuale fidanzato di Helena Prestes, ma il pallavolista ha deciso di rifiutare e questo avrebbe portato anche alla fine della trattativa per Lorenzo Spolverato. Javier e Spolverato sono stati rivali nell'ultima edizione del GF per l'affetto di Shaila e poi, quando l'ex velina aveva scelto il modello milanese, Javier aveva trovato la felicità accanto a Helena. Tuttavia, le liti tra le quattro coppie non erano certo terminate e anche Shaila e Helena si erano più volte scontrate. E potrebbero tornare a farlo nel nuovo reality di Amazon Prime!

Helena Prestes e Shaila Gatta concorrenti del nuovo reality Amazon?

Shaila Gatta e Helena Prestes potrebbero tornare a scontrarsi nel nuovo programma di Amazon Prime. Lo show prodotto da Banijay vedrebbe infatti le due ex gieffine tra le nuove protagoniste del cast, che dovrebbe comprendere 50 concorrenti, da qui il titolo The Fifty. Helena e Shaila hanno dato prova al GF di avere entrambe un carattere molto forte e si sono spesso contese il titolo di regina della Casa. Nelle prime settimane, la modella e l'ex velina avevano litigato per l'affetto di Lorenzo Spolverato, che aveva baciato Helena, ma aveva poi scelto Shaila.

Dopo l'inizio della loro storia d'amore, Helena aveva stuzzicato la coppia, ma si era poi rassegnata e aveva trovato la felicità accanto a Javier Martinez. Insieme, i due si erano spesso scontrati con gli Shailenzo, fino alla loro rottura. In quell'occasione, Helena si era però dimostrata amichevole con Shaila e l'aveva invitata a riflettere sui suoi sentimenti e a prendere la decisione migliore per sé stessa.

Le due potrebbero ora ritrovarsi nel nuovo reality di Amazon e insieme alle due ex gieffine potrebbero partecipare anche Antonella Elia, Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Le riprese del programma sono ancora in corso, ma alcuni dei concorrenti sarebbero già stati eliminati e perciò esclusi dalla corsa al montepremi di 50mila euro, che potrebbe diminuire a seconda dell'esito delle sfide.