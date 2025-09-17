Francesco Chiofalo nel cast del nuovo reality show di Amazon Prime con l’ex Drusilla Gucci!

News VIP

In arrivo un nuovo reality show su Amazon Prime e fa discutere la presenza di Francesco Chiofalo insieme all’ex fidanzata Drusilla Gucci.

Amazon Prime Video sta per dare qualcosa di cui parlare agli amanti del trash. In questi giorni, infatti, si stanno tenendo le registrazioni di un nuovo reality show il cui nome dovrebbe essere The Social Hero. Nel cast anche Francesco Chiofalo insieme all’ex fidanzata Drusilla Gucci.

Chiofalo e Gucci insieme in un reality show

Si stanno tenendo proprio in questi giorni le registrazioni di The Social Hero - o almeno così dovrebbe chiamarsi - il nuovo reality show targato Amazon Prime Video. Ci saranno tanti volti noti dei programmi trash degli ultimi anni per la gioia degli amanti del genere tra cui i protagonisti di Temptation Island Jenny Guardiano, l’ex fidanzato Tony Renda, poi Maika Randazzo e Alessia Pascarella. Ma non è tutto. Secondo le indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano, che ha parlato anche del rifiuto di Javier Martinez di partecipare che avrebbe portato a far saltare anche la trattativa con Lorenzo Spolverato, ci saranno anche due ex fidanzati molto chiacchierati.

Stiamo parlando di Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. I due sono stati insieme diversi anni e ha fatto molto discutere la loro rottura, sopratutto perché inizialmente sembravano essere rimasti in buoni rapporti almeno fino a quando lui si è fidanzato con Manuela Carriera, a suo volta ex protagonista di Temptation Island ed ex tronista di Uomini e Donne. La coppia è molto innamorata e, dopo aver ammesso di voler tornare nel reality show condotto da Filippo Bisciglia, Manuela ha lanciato diverse frecciatine a Drusilla creando un botta e risposta infuocato.

Manuela Carriero non ha paura di tradimenti

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si ritrovano insieme nel cast di un nuovo reality show targato Amazon Prime Video, che dovrebbe chiamarsi The Social Hero. I due ex fidanzati si riavvicineranno grazie a questo programma oppure ci daranno qualcosa di cui parlare tra frecciatine e battute sulla loro passata relazione? Manuela Carriero, attualmente compagna di Chiofalo, non teme che tra i due possa scattare nuovamente la scintilla e commenta su Instagram:

“Non sono affatto preoccupata per questa nuova esperienza di Francesco. Al contrario, sono estremamente felice per lui e mi auguro che si diverta. Nel nostro settore, è piuttosto comune imbattersi in ex partner durante eventi, feste o reality show. Mi considero una donna matura, mentalmente aperta e, soprattutto, estremamente sicura di me stessa e della mia relazione. Francesco, come tutti, ha dei pregi e dei difetti […] Ho piena fiducia nei suoi valori, nella sua fedeltà e lealtà, così come nel valore che attribuisce alla nostra relazione”.

Ha commentato Carriero. L’ex tronista di Uomini e Donne è certa che il suo fidanzato le sarà fedele ma, avverte, se Francesco dovesse cantare in tentazione lo lascerebbe all’istante perché non può perdonare un tradimento.