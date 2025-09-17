TGCom24
Home | VIP | News | Francesco Chiofalo nel cast del nuovo reality show di Amazon Prime con l’ex Drusilla Gucci!
News VIP

Francesco Chiofalo nel cast del nuovo reality show di Amazon Prime con l’ex Drusilla Gucci!

Irene Sangermano

In arrivo un nuovo reality show su Amazon Prime e fa discutere la presenza di Francesco Chiofalo insieme all’ex fidanzata Drusilla Gucci.

Francesco Chiofalo nel cast del nuovo reality show di Amazon Prime con l’ex Drusilla Gucci!

Amazon Prime Video sta per dare qualcosa di cui parlare agli amanti del trash. In questi giorni, infatti, si stanno tenendo le registrazioni di un nuovo reality show il cui nome dovrebbe essere The Social Hero. Nel cast anche Francesco Chiofalo insieme all’ex fidanzata Drusilla Gucci.

Chiofalo e Gucci insieme in un reality show

Si stanno tenendo proprio in questi giorni le registrazioni di The Social Hero - o almeno così dovrebbe chiamarsi - il nuovo reality show targato Amazon Prime Video. Ci saranno tanti volti noti dei programmi trash degli ultimi anni per la gioia degli amanti del genere tra cui i protagonisti di Temptation Island Jenny Guardiano, l’ex fidanzato Tony Renda, poi Maika Randazzo e Alessia Pascarella. Ma non è tutto. Secondo le indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano, che ha parlato anche del rifiuto di Javier Martinez di partecipare che avrebbe portato a far saltare anche la trattativa con Lorenzo Spolverato, ci saranno anche due ex fidanzati molto chiacchierati.

Stiamo parlando di Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. I due sono stati insieme diversi anni e ha fatto molto discutere la loro rottura, sopratutto perché inizialmente sembravano essere rimasti in buoni rapporti almeno fino a quando lui si è fidanzato con Manuela Carriera, a suo volta ex protagonista di Temptation Island ed ex tronista di Uomini e Donne. La coppia è molto innamorata e, dopo aver ammesso di voler tornare nel reality show condotto da Filippo Bisciglia, Manuela ha lanciato diverse frecciatine a Drusilla creando un botta e risposta infuocato.

Manuela Carriero non ha paura di tradimenti

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si ritrovano insieme nel cast di un nuovo reality show targato Amazon Prime Video, che dovrebbe chiamarsi The Social Hero. I due ex fidanzati si riavvicineranno grazie a questo programma oppure ci daranno qualcosa di cui parlare tra frecciatine e battute sulla loro passata relazione? Manuela Carriero, attualmente compagna di Chiofalo, non teme che tra i due possa scattare nuovamente la scintilla e commenta su Instagram:

“Non sono affatto preoccupata per questa nuova esperienza di Francesco. Al contrario, sono estremamente felice per lui e mi auguro che si diverta. Nel nostro settore, è piuttosto comune imbattersi in ex partner durante eventi, feste o reality show. Mi considero una donna matura, mentalmente aperta e, soprattutto, estremamente sicura di me stessa e della mia relazione. Francesco, come tutti, ha dei pregi e dei difetti […] Ho piena fiducia nei suoi valori, nella sua fedeltà e lealtà, così come nel valore che attribuisce alla nostra relazione”.

Ha commentato Carriero. L’ex tronista di Uomini e Donne è certa che il suo fidanzato le sarà fedele ma, avverte, se Francesco dovesse cantare in tentazione lo lascerebbe all’istante perché non può perdonare un tradimento.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
La Promessa Anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025: Catalina ha un'emorragia!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025: Catalina ha un'emorragia!
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 18 settembre 2025: Rosa sconvolta dalle nozze di Marcello. Se ne andrà di nuovo?
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 18 settembre 2025: Rosa sconvolta dalle nozze di Marcello. Se ne andrà di nuovo?
Pechino Express, nel cast un ex naufrago de L'Isola dei Famosi? L'indiscrezione
news VIP Pechino Express, nel cast un ex naufrago de L'Isola dei Famosi? L'indiscrezione
Forbidden Fruit Anticipazioni 18 settembre 2025: Yildiz a letto con Kemal?
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 18 settembre 2025: Yildiz a letto con Kemal?
Ballando con le stelle, Milly Carlucci racconta alcuni retroscena sulla partecipazione di Barbara D'Urso e su Pupo svela...
news VIP Ballando con le stelle, Milly Carlucci racconta alcuni retroscena sulla partecipazione di Barbara D'Urso e su Pupo svela...
Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 22 al 26 settembre 2025: Zeynep si vendica di Alihan!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 22 al 26 settembre 2025: Zeynep si vendica di Alihan!
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 settembre 2025
Sanremo 2026, Carlo Conti vuole Vasco Rossi poi spunta l’indiscrezione su una cantante famosissima
news VIP Sanremo 2026, Carlo Conti vuole Vasco Rossi poi spunta l’indiscrezione su una cantante famosissima
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV