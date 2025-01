Guillermo Mariotto, ospite a Verissimo: tutta la verità sulle tumultuose vicende a Ballando con le Stelle

News VIP

Oggi Guillermo Mariotto è stato ospite a Verissimo, dove ha affrontato con la sua consueta ironia e schiettezza le polemiche che lo hanno coinvolto durante l’ultima stagione di Ballando con le Stelle. Lo stilista ha parlato di sé, delle difficoltà vissute e del suo legame con la moda, ma anche di cosa potrebbe riservargli il futuro.

La questione delle accuse e l’abbandono dello studio. Guillermo Mariotto: "Come sto? Ora da Dio"

Mariotto ha esordito con leggerezza, confessando che nella sua vita privata le cose procedono bene:

"Nella mia vita è successo qualcosa, sui social e in tv sono successe molte più cose. L’amore? Nella mia vita c’è una femmina con quattro zampe."

Un riferimento affettuoso che sottolinea come l’amore per il suo cane sia per lui una fonte di serenità. Ha poi scherzato sugli attacchi ricevuti:

"Io ho ricevuto un sacco di attacchi? Io non li ho visti. Non mi ha ferito nulla. La tv la faccio perché mi diverto, ma guardarla no!" Mariotto ha quindi ridimensionato il peso delle critiche, mostrando di non dare troppo spazio alle polemiche che circolano sui social.

Tra i temi più delicati, lo stilista ha affrontato le accuse di molestie che avevano fatto scalpore:

"Ah, quella roba lì. Non mi ha ferito nulla. Tanto tutti hanno capito che erano invenzioni. Anche Selvaggia e Milly hanno detto che non ho molestato nessuno."

Con queste parole, Mariotto ha ribadito la sua estraneità ai fatti, sottolineando come le accuse fossero prive di fondamento e confidando nell’appoggio dei suoi colleghi. Lo stilista ha poi spiegato il motivo per cui aveva lasciato lo studio durante una puntata dello show:



"Mi è dispiaciuto solo che chi mi sta intorno ha sofferto molto per le critiche. Ma tutto quello che succede sui social è come una sputacchiera."

Il giudice di Ballando ha poi rivelato che l’abbandono era dovuto a una questione professionale:

"Era sabato e lunedì dovevano partire 17 abiti per delle principesse. La capo sarta si era sentita male e io dovevo correre a vedere cosa stava succedendo. Il mio primo mestiere è fare lo stilista."

Ha aggiunto un aneddoto curioso legato a Amanda Lear: "Le ho detto che dovevo andare e lei mi ha risposto: ‘Vai, attaccati alle mie piume!’" Mariotto ha raccontato anche con autoironia l’incidente che gli ha impedito di essere presente alla finale del dance show di Rai1:

"Mi sono aggrappato a una rete di un campo da tennis con dei ragazzi di colore. Non l’avessi mai fatto! Sono caduto e mi sono fatto male al ginocchio. Mi sono ritrovato zoppo e su una sedia a rotelle."

Infine, Mariotto ha risposto alla domanda sul suo possibile ritorno nel ruolo di giudice:

"Se tornerò? Chiediamo al Signore, solo lui lo sa. Il mio desiderio? È amare Dio e le cose belle di questo mondo. Io voglio giudicare ancora balletti, ma vediamo come si mette."

Nonostante le incertezze, Guillermo ha espresso il desiderio di tornare, ma senza darlo per scontato.