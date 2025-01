Grande Fratello, Zeudi vuota il sacco e svela tutta la verità sul rapporto con Helena: "Ecco perché mi sono distaccata"

News VIP

Dopo essersi sfogata con Javier Martinez nella Casa del Grande Fratello, Zeudi Di Palma decide di confrontarsi anche con Stefania Orlando per chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Helena Prestes.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5. Intanto, nella Casa, Zeudi Di Palma ha deciso di confrontarsi con Stefania Orlando e rivelarle cosa l'ha spinta ad allontanarsi da Helena Prestes e ad avvicinarsi ad Javier Martinez.

Zeudi e Stefania a confronto su Helena

L'avvicinamento tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez continua a essere argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. A far luce sulla situazione ci ha pensato l'ex Miss Italia, che ha deciso di confrontarsi con Stefania Orlando per chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Helena Prestes.

Zeudi ha raccontato di essere rimasta colpita subito da Helena e, proprio per questo, di aver voluto intraprendere con lei una conoscenza. Nel momento in cui ha notato da parte sua molta indecisione, però, ha subito fatto un passo indietro. "Ho visto che la cosa non andava bene e mi sono distaccata" ha confessato la giovane campana rivelando così il motivo che l'ha spinta a prendere le distanze dalla modella brasiliana. "Purtroppo, il vostro rapporto si è modificato, non ha più fiducia" ha aggiunto Stefania, provocando la reazione immediata della gieffina "Non ne ha mai avuta".

Dopo aver ascoltato Zeudi, Stefania ha prima spezzato una lancia a favore di Helena e poi le ha consigliato di proseguire la sua conoscenza con Javier per evitare di precludersi questo rapporto. L'ex Miss Italia si è detta dispiaciuta per la situazione che si è creata nella Casa del Gf, ma allo stesso tempo ha ammesso di non riuscire più a instaurare un rapporto con lei: "Non la riesco a vedere come amica. Con Javi c'è tanta attrazione e tanta intesa, ma tra i due scegliere lei, Javier lo sa molto bene". Non volendo illuderlo, la concorrente ha confessato di non essersi mai sbilanciata troppo nei suoi confronti ed è per questo che ha preferito distaccarsi un po' anche da lui. "Adesso è tutto più chiaro" ha concluso la showgirl.

Helena isolata al Gf

Dopo l’eliminazione di Luca Calvani, la situazione nella Casa del Grande Fratello sta veramente precipitando! Helena Prestes continua a stare al centro di attacchi e insulti da parte di parecchi concorrenti e questa situazione ha decisamente stancato Iago Garcia. Infastidito per il comportamento assunto da alcuni nei confronti della modella brasiliana, l'attore spagnolo ha deciso di affrontare tutti.

"Questo è un branco. L’unica cosa che qui importa è distruggere Helena. 24 ore sempre a parlare di lei. È troppo. Basta. Non ha ucciso nessuno" ha sbottato Garcia, che ha accusato il gruppo di aver esagerato nei confronti di Helena "Quelli che non sono d’accordo con ciò che pensate voi sono esclusi, ricevono risate, li prendete in giro. Chi è il cattivo?".

La decisione di Garcia di tirare fuori tutti i problemi e affrontare la situazione che si è creata nella Casa, è stata tanto apprezzata dai telespettatori, che si sono detti stanchi di vedere scene del genere in un contesto televisivo. Alfonso Signorini prenderà provvedimenti? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show, che andrà in onda stasera alle 21.45 su Canale 5. Al televoto per l'eliminazione ci sono Helena, Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Eva Grimaldi, Chiara Cainelli e Ilaria Galassi.

