Grande Fratello, Alessandro Zarino sull'ex Shaila Gatta: "Mi ha lasciato quando avevo più bisogno di lei"

News VIP

L'ex tronista Zarino sulla relazione tra Shaila e Lorenzo al Grande Fratello: "Un amore amplificato dalla casa"

Shaila Gatta, è senza dubbio una delle grandi protagoniste dell'attuale edizione del Grande Fratello. Dal flirt iniziale con Javier Martinez, alla tormentata storia d’amore con Lorenzo Spolverato, fino agli scontri accesi con Helena Prestes e una serie di dichiarazioni controverse che hanno fatto discutere. L'ex tronista Alessandro Zarino, intervistato da SuperGuida TV, ha parlato della ballerina con la quale è stato fidanzato per circa un anno e mezzo ma la loro relazione si è conclusa bruscamente con un semplice messaggio.

Grande Fratello, parla Alessandro Zarino: "Shaila è stata una storia importante solo per me, visto che dopo un anno e mezzo è sparita senza guardarsi indietro"

Nella casa più spiata d’Italia, la relazione tra Shaila e Lorenzo Spolverato è uno dei temi più discussi. Mentre alcuni spettatori credono nel loro legame, altri – come Stefania Orlando – sostengono che si tratti di una coppia da reality, costruita per dinamiche di gioco più che per vero sentimento.

Interrogato sulla questione, Zarino ha preferito non sbilanciarsi troppo, ma ha ammesso:

"All’inizio ho seguito il loro percorso, perché erano ovunque, anche sui social. Non guardo molto la TV, quindi non posso giudicare se il loro amore sia autentico o meno. Però, nella casa, le emozioni sono amplificate. È possibile che ciò che provano lì dentro sia in realtà molto meno intenso rispetto a quello che sembra."

Durante il suo percorso nel reality, Shaila è stata spesso attaccata dagli altri concorrenti, che l’hanno accusata di arroganza e presunzione. Anche Zarino conferma un tratto dominante del suo carattere:

"Shaila ha un carattere forte, è determinata e vuole sempre arrivare prima. È disposta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi."

La loro relazione, vissuta lontano dai riflettori, è stata per lui molto importante. Tuttavia, Alessandro non nasconde un pizzico di amarezza nel ricordarla:

"Forse è stata una storia importante solo per me, visto che dopo un anno e mezzo è sparita senza guardarsi indietro. La verità è che non si andava più d’accordo. Lei ha deciso di chiudere nel momento più difficile, quando io avevo bisogno di lei. Ha preferito andare altrove e seguire la sua strada, mentre io avevo il mio progetto di vita."

Le accuse di Shaila: "I miei ex mi hanno rubato soldi"

Una delle dichiarazioni più scioccanti di Shaila all’interno della casa riguarda i suoi ex fidanzati: la ballerina ha affermato che le hanno rubato soldi e che ha sempre pagato per tutti. Un’accusa pesante che ha inevitabilmente fatto scattare la replica di Zarino:

"Sicuramente non si riferiva a me, perché nella nostra relazione io ci ho solo rimesso, sia emotivamente che economicamente. Lei può dire quello che vuole, ma la sua famiglia sa bene quanto io abbia fatto per lei. Ha avuto persone che l’hanno trattata bene, ma tende sempre a dipingersi come vittima e a fare di tutta l’erba un fascio."

Poi rincara la dose, svelando un aspetto del suo carattere:

"Shaila ha difficoltà ad assumersi responsabilità. A volte scappa e preferisce rifugiarsi in una vita più libera e spensierata, ma credo sia solo un modo per proteggersi."

Negli ultimi mesi si era diffuso il rumor di un possibile ingresso di Alessandro Zarino nella casa del GF, ipotesi che avrebbe sicuramente creato scompiglio, vista la sua storia con Shaila. Tuttavia, lo stesso Zarino ha voluto smentire:

"Mi piacerebbe partecipare a un reality, ma non in questo contesto, considerando che dentro c’è la mia ex compagna. Non sono mai stato contattato, si è parlato molto di me, ma non c’è mai stato nulla di concreto."

Nonostante il Grande Fratello non sia nei suoi piani, Alessandro ha un sogno ben preciso:

"Mi piacerebbe partecipare a L’Isola dei Famosi o a Pechino Express. Sono due programmi che seguo e che trovo molto stimolanti."

Zarino non è nuovo al mondo dei reality: nel 2019 è stato tronista a Uomini e Donne, ma il suo percorso si è concluso con un clamoroso rifiuto da parte della sua scelta, Veronica Burchielli. Un’esperienza che, nonostante tutto, gli ha lasciato qualcosa:

"È stata la mia prima esperienza televisiva ed è stato un mix di emozioni. Ho conosciuto tante persone e mi sono messo alla prova in un ambiente totalmente nuovo."

Alla domanda su un possibile ritorno sul trono, Alessandro non esclude nulla:

"Non lo so, ma se dovessi tornare lo farei con una consapevolezza diversa."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .