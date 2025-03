Grande Fratello, Zeudi ricorda nostalgica Stefania Orlando che replica: "Che carina, è la stessa che rideva di me con Lollo?"

News VIP

Stefania Orlando su X, punge Zeudi Di Palma, tra le finaliste dell'attuale edizione del Grande Fratello.

Oggi, i sei concorrenti rimasti al Grande Fratello, sono stati per lo più in giardino a godersi il sole in una giornata primaverile della capitale. E, oltre ad una serie di aerei con messaggi d'affetto e di sostegno, i gieffini hanno ascoltato e cantato anche diverse canzoni. Zeudi di Palma, ha quindi ricordato un brano che cantava insieme a Stefania Orlando: "Stefy Stefania Orlando ti ricordi quando cantavano insieme?" ha detto la giovane Miss rivolgendosi alle telecamere.

Grande Fratello, la frecciatina velenosa di Stefania Orlando a Zeudi Di Palma

Il gesto di Zeudi ha dato l'occasione alla Orlando di lanciare una frecciatina nei confronti della giovane campana.

"Che tenera, È la stessa che rideva divertita quando Lorenzo saltava con disprezzo con le scarpe sul mio letto?" ha scritto la showgirl su X (ex Twitter) con una certa dose di sarcasmo. Zeudi insieme a Chiara e Shaila, rideva quando Lorenzo Spolverato ha camminato con le scarpe sul letto di Stefania. Un brutto gesto che in puntata Signorini ha cercato di sdrammatizzare facendo riferimenti a gesti goliardici e divertenti del modello milanese (con benestare della Luzzi). Anche Stefania quando si è trattato l'argomento ha cercato di commentarlo con leggerezza ma sempre su X, ha precisato di non aver affatto gradito lo sketch di dubbio gusto dei gieffini:

"Precisiamo: quando ho visto il video ho volutamente sdrammatizzato perché era talmente umiliante per me vedere quella scena che ho preferito andare oltre buttandola sulla leggerezza, non ho voluto fare la vittima. Ma quei gesti si commentano da soli non sono accettabili!" ha precisato la Orlando che nelle ultime ore è stata presa di mira proprio dai fan di Zeudi.

maronna e quando scoprirà che quella le andava contro da fuori dio mio ma come si fa pic.twitter.com/0S5Ygc8gQQ — 🎭DeepEnd 🇺🇦 (@TheUkstranger) March 26, 2025

"Ormai sono un’ossessione anche per i fan tossici, credo di aver vinto, si" #grandefratello #fateviunavita #nonpassoinosservata #viperelle #beatochicicrede"ha scritto ancora Stefania dopo aver pubblicato un messaggio molto offensivo da parte del fandom della Miss.

La Orlando, così come Tommaso e altri ex gieffini, sembra essersi molto ricreduta su alcuni inquilini. Nelle ultime ore, non è passato inosservato un like del fidanzato di MariaVittoria contro Shaila Gatta. Al giovane toscano, infatti, è stato fatto notare che non è stato particolarmente caloroso con Shaila e lui ha piazzato un eloquente cuoricino a chi ha replicato la Gatta ha parlato in modo particolarmente indelicato dei problemi di MariaVittoria.

