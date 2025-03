Grande Fratello, Tommaso Franchi si schiera apertamente contro Shaila: "Denigrava i gravi problemi di Mariavittoria"

News VIP

Tommaso Franchi, uscito dalla Casa del Grande Fratello nel corso della quarantesima puntata del reality, sembra si sia ricreduto su Shaila Gatta e relativamente ad alcune dichiarazioni della ballerina nei confronti di MariaVittoria.

L'idraulico toscano, Tommaso Franchi, uscito dalla Casa del Grande Fratello nel corso della quarantesima puntata del reality, da qualche giorno attira l'attenzione sui social per alcune mosse che farebbero intendere che il ragazzo si sia ricreduto su alcuni ex compagni d'avventura. Tommaso ha smesso di seguire su Instagram, diversi gieffini, tra cui, Giglio, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta, Alfonso D'Apice.

Grande Fratello, Tommaso Franchi in guerra contro Shaila Gatta?

Non è passato poi inosservato l'applauso fragoroso in studio del toscano nei confronti di Helena Prestes e nel momento in cui è stata eletta quarta finalista battendo al televoto Shaila. Proprio nei confronti di quest'ultima sembra che Tommaso abbia da ridere su comportamenti e dichiarazioni che non ha avuto sicuramente modo di ascoltare prima ma solo una volta fuori dal reality.

Il 24enne originario di Siena, non è di certo il primo né sarà l'ultimo a cambiare idea sugli ex inquilini che, grazie anche all'aiuto dei fan, vengono a conoscenza di fatti o parole di cui erano all'oscuro. Maxime Mbanda ha avuto da ridere su Spolverato ad esempio, mentre Pamela Petrarolo, dopo essere uscita, ha definito Zeudi falsa e stratega, ricredendosi sulla giovane Miss.

Tornado a Tommaso, un utente sulla fanpage di coppia (i Tommavi) ha fatto notare che il suo atteggiamento nei confronti di Shaila durante la semifinale non è stato particolarmente carino. A questo commento è arrivato una replica, sempre di utente, che ha sottolineato come la ballerina abbia parlato di MariaVittoria e delle sue delicate questioni personali con ben poco tatto.

"Un abbraccio a Shaila potevi anche darlo - si legge sulla pagina - invece di fare tutte quelle scene per Helena! Non c’era lei quando stavi male, non c’era quando nessuno ti calcolava o quando Mavi ti aveva lasciato. Sta già ricevendo troppo odio, potevate darle rispetto.”

"Ma Shaila non c’era quando sparlava alle sue spalle, strumentalizzava e denigrava i gravi problemi di Mariavittoria! Hai dimenticato tutto?” A questa difesa, Tommaso ha reagito con un like al commento della fanpage. Nel mentre, proprio Shaila sembra sia rimasta sorpresa delle tante critiche ricevute dopo la fine della sua avventura nel realty show, e sembra inoltre che non abbia preso particolarmente bene la sua mancata finale.

Dopo una puntata in cui MariaVittoria per la prima volta, ha affrontato apertamente il suo disturbo alimentare parlandone durante la diretta, Shaila, che da alcuni giorni ormai aveva maturato di staccarsi dalla dottoressa romana, ha affermato che "per quanti problemi una persona possa avere ad un certo punto, vengono più persone che ti ripetono la stessa cosa, fatti due domande e inizia a curarti".

Parole che in molti hanno giudicato prive di sensibilità, relativamente ad un problema molto delicato e serio. Lorenzo Spolverato sulla bulimia di MariaVittoria, ha affermato "che l'avrebbe usata per fare presa sul pubblico":

