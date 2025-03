Grande Fratello, Zeudi litiga con Giglio e poi attacca Chiara: "Io sono più matura di tutti quanti messi insieme"

News VIP

Dopo essersi sfogata su Lorenzo Spolverato per le accuse ricevute durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Zeudi Di Palma si è scontrata prima con Giglio e poi con l'amica Chiara Cainelli.

La semifinale si avvina e la tensione nella Casa del Grande Fratello è davvero alle stelle. Nelle ultime ore, la discussa finalista Zeudi Di Palma si è resa protagonista prima di un duro botta e risposta con Giglio e poi si è scontrata con la sua amica Chiara Cainelli, rea di non averla tutelata.

La rabbia di Zeudi Di Palma

Nella notte è scoppiato un battibecco che ha visto come protagonista Zeudi Di Palma. Tutto è nato quando Giglio ha chiamato anche Lorenzo Spolverato per una partita a biliardino. All'arrivo del primo finalista del Grande Fratello, però, l'ex Miss Italia si è rifiutata di giocare. Un comportamento che non è per niente piaciuto al giovane parrucchiere, che l'ha accusata di essere infantile: "Bisogna crescere".

"Io non voglio giocare con Lorenzo perché lui ha detto che io faccio la fenomena da quando sono arrivata in finale", ha spiegato Zeudi visibilmente infastidita dalla situazione e convinta che sia Giglio che Spolverato si stiano alleando contro di lei "Di quello che pensa Giglio non è che me ne interessa tanto". A cercare di farla ragionare è arrivata l'amica Chiara: in Casa sono rimasti davvero in pochi, si tratta di quieto vivere. La spiagazione della fidanzata di Alfonso D'Apice, però, non ha convinto la giovane finalista, che è rimasta ferma sulla sua posizione circa il suo allontanamento da Lorenzo dopo l'ultima diretta.

"Io sono più matura di tutti quanti messi insieme, se proprio ne vogliamo parlare" ha aggiunto la Di Palma, ammettendo di voler pensare solo al suo percorso e di non essere più interessata a passare il tempo con persone che la screditano.

Zeudi Di Palma affronta Giglio e poi discute con Chiara Cainelli

Ancora infastidita per l'atteggiamento assunto da Giglio nei suoi confronti, Zeudi Di Palma ha deciso di affrontarlo faccia a faccia. Senza troppi giri di parole, il giovane parrucchiere ha criticato la finalista per il comportamento infantile assunto nei confronti di Lorenzo Spolverato. A cercare di placare gli animi è arrivata Shaila Gatta, che li ha invitati a parlarne più tardi lontano da tutti. Tuttavia, i due concorrenti del Grande Fratello non hanno accolto la richiesta della ballerina e tra di loro si è acceso un vero e proprio botta e risposta.

"Sei una bambina te l'ho detto in faccia. Ti ricordo che tu fino a un mese fa hai giocato con Hele dopo averci discusso la sera prima. Potevi essere più matura in quel momento lì, Lorenzo si è sentito escluso! Sei in finale basta, cerca di dare l'esempio alle persone che ti guardano" ha sbottato Giglio visibilmente infastidito. "Io non sono falsa e non gioco con una persona che mi ha screditato più di una volta" ha prontamente replicato Zeudi, che ha poi chiesto a Chiara di seguirla in camera da letto.

Rimasto a parlare con Shaila, Giglio non ha nascosto il suo fastidio: "...Se poi ha bisogno di strumentalizzare le cose che io dico come fai con tutti, non attacca perché non ti verrò contro". Entrambi sono convinti che sia meglio impegnarsi per stemperare le tensioni, essendo rimasti in pochi nella Casa. Nel frattempo, Zeudi ha deciso di non confrontarsi più con Chiara, rea di non averla tutelata dalle critiche del parrucchiere: "Io non voglio parlare con te, perché non mi hai tutelata. Non farò più niente qua dentro". Le parole della finalista hanno spiazzato la concorrente trentina, che si è difesa dalle accuse rivelando di non aver contribuito alle critiche e di essersi sentita anche a disagio a sentir certe cose. Le due amiche riusciranno a chiarire? Una cosa è certa: gli equilibri della Casa sembrano alterarsi sempre di più con l'avvicinarsi della finale!

