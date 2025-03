Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Giglio criticano Zeudi Di Palma dopo la diretta (VIDEO)

News VIP

Il finalista Lorenzo Spolverato e Giglio non nascondono il loro risentimento nei confronti di Zeudi Di Palma dopo le accuse ricevute dalla coinquilina durante l'ultima puntata del Grande Fratello.

La finalista Zeudi Di Palma è finita nel mirino di Lorenzo Spolverato e Giglio. Subito dopo la puntata del Grande Fratello, che ha visto l'eliminazione di Tommaso Franchi, i due concorrenti non hanno nascosto il loro risentimento nei confronti della giovane ex Miss Italia dopo le accuse ricevute da quest'ultima in puntata.

Zeudi al centro delle critiche nella Casa del Gf

Zeudi Di Palma è stata la protagonista indiscussa dell'ultima puntata del Grande Fratello. La giovane finalista si è duramente scontrata con Helena Prestes ed è stata accusata sia dentro che fuori la Casa di aver messo in atto una vera e propria strategia per andare avanti nel gioco. Secondo Lorenzo Spolverato, in particolar modo, da quando è stata eletta finalista "ha iniziato a fare la fenomena".

Se in puntata non risparmia nessuno e cerca di intromettersi in molte dinamiche della Casa, durante la settimana sembra molto tranquilla e desiderosa di andare d'accordo con tutti. Ma chi è veramente Zeudi? A commentare e criticare il comportamento ambiguo assunto dalla giovane gieffina ci hanno pensato Giglio e Spolverato. Ripensando alle accuse ricevute dalla ragazza in diretta, il parrucchiere ha ammesso: "Da parte mia ha trovato una persona che non le da quello che vuole". Secondo il gieffino, la finalista non lo considera indispensabile per il suo gioco e per questo lo critica "Non mi attacca, quello che dice non mi tocca proprio".

Giglio ha continuato ammettendo che, inizialmente, ha vissuto a distanza la Casa, forse per paura del contesto, poi una maggiore consapevolezza lo ha spinto a cambiare e a mettersi in gioco. Per quanto riguarda Zeudi, il giovane parrucchiere si augura che la miss possa affrontarlo e parlargli a cuore aperto, esprimendo tutto ciò che veramente pensa di lui.

I prossimi finalisti del Gf secondo Giglio, Spolverato e Jessica Morlacchi

Chiuso il capitolo Zeudi Di Palma, Giglio si è confrontato con Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi sui prossimi finalisti del Grande Fratello. In vista della semifinale, che andrà in onda lunedì 24 marzo 2025 su Canale 5, i tre concorrenti hanno rivelato i nomi di chi porterebbero fino all'ultima puntata.

Jessica porterebbe i veterani, con cui ha condiviso sei mesi di avventura. Addirittura, la cantante romana ha rivelato che se ci fosse stata dentro Amanda Lecciso avrebbe scelto lei a discapito di Stefania Orlando. Spolverato darebbe la possibilità a Chiara Cainelli di andare avanti nel gioco, mentre Giglio aggiungerebbe agli attuali finalisti Javier Martinez o Shaila Gatta.

Con grande sorpresa, Giglio ha confessato che non porterebbe in finale Helena Prestes: "Per me non si merita la finale". Nonostante riconosca che la modella si sia molto messa in gioco con Javier, il parrucchiere non ha apprezzato il comportamento assunto nei mesi nella Casa più spiata d'Italia. Un pensiero che non è stato condiviso dalla Morlacchi, che ritiene la concorrente brasiliana un'indubbia protagonista dell'edizione del reality show di Alfonso Signorini.

Non resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda lunedì 24 marzo 2025 in prima serata su Canale 5, per scoprire chi guadagnerà l'ambita finale. Ricordiamo che i concorrenti al televoto per l'eliminazione sono Helena, Giglio e Chiara.

