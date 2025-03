Grande Fratello, il Codacons tuona e chiede la chiusura anticipata del reality, "violenza e televoto truccato"

News VIP

Esposto del Codacons contro il Grande Fratello.

Questa sera, a partire dalle ore 21:35. su Canale 5, ci aspetta il 38esimo appuntamento con il Grande Fratello. Dalle anticipazioni ufficiali diffuse dai canali social del reality, Lorenzo Spolverato riceverà una sorpresa e incontrerà la mamma per incoraggiarlo e sostenerlo in quello che è stato definito un momento critico per il modello milanese. E' proprio Spolverato al centro di tante polemiche intorno al reality e non solo. Nelle varie bufere che hanno travolto il programma, oltre ai comportamenti aggressivi e molto discussi di Lorenzo, c'è anche il televoto, che più volte ha destato perplessità da parte dei telespettatori.

Grande Fratello, esposto del Codacons che chiede "provvedimenti urgenti volti alla chiusura del programma"

A pochi minuti prima dell'inizio della puntata, è arrivata una notizia che potrebbe scuotere ulteriormente l'atmosfera del programma: il Codacons, l'associazione dei consumatori, ha presentato un esposto ufficiale contro la trasmissione. L'oggetto della denuncia riguarda principalmente gli atteggiamenti controversi e discussi che il giovane modello Lorenzo Spolverato ha mostrato nel corso dell'edizione. La tensione non riguarda solo il contenuto della puntata, ma anche gli sviluppi legali che potrebbero influenzare l'immagine del programma nei prossimi giorni.

Ecco l'esposto comunicato dal Codacons che chiede la chiusura anticipata del reality:

“Esposto, il Codacons, in persona del legale rappresentante p.t., Avv. Giuseppe Ursini, e l’associazione utenti dei servizi radiotelevisivi, con sede legale in Via G. Andreoli, 2 – 00195 Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott. Aldo Azzaro, in virtù dei propri scopi statutari (art. 3 dello Statuto Codacons e art. 2 dello Statuto Ass.utenti Tv) significano quanto segue”. Continuano a pervenire in associazione segnalazioni degli utenti tv che lamentano il fatto che, nel corso del programma Grande Fratello edizione 2024-2025, in onda sulla rete Mediaset, si verificano sovente fatti violenti inaccettabili per un programma televisivo destinato anche ad un pubblico di minori."

"A titolo esemplificativo le segnalazioni vertono sul fatto che pare sia accaduto che i concorrenti del Grande Fratello si siano presi per il collo, abbiano bestemmiato, abbiano danneggiato vetrate, si siano gravemente minacciati. Sembrerebbe, a giudicare dalle segnalazioni e dai commenti degli utenti sulla pagina Instagram ufficiale del Grande Fratello, che uno dei fautori della violenza e soprattutto nei confronti delle donne sia il concorrente Lorenzo Spolverato. A titolo esemplificativo si può evincere la aggressività e la violenza di tale personaggio ove il conduttore Alfonso Signorini lo rimprovera per taluni atti aggressivi perpetrati all’interno della casa e di avere utilizzato l’epiteto che inizia con la M nei confronti di un’altra concorrente"

Il Codacons ha chiesto infine, all’Agcom “di avviare con cortese sollecitudine un’istruttoria e adottare provvedimenti urgenti volti alla chiusura del programma“

Del caso Spolverato, si sono esposte molte testate giornalistiche e persino la Rai con un intervento di Gianni Ippoliti a Uno Mattina in Famiglia. Tuttavia, come già anticipato, non ci saranno provvedimenti nei confronti del concorrente che è anche finalista dell'edizione.