Grande Fratello, Zeudi Di Palma svela la verità sul rapporto con il padre: "Non mi manca" (VIDEO)

L'ex Miss Italia Zeudi Di Palma è tornata a parlare del rapporto con il padre, uomo che ha incontrato nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello dopo tanto tempo.

Dopo averlo incontrato nella Casa del Grande Fratello, Zeudi Di Palma è tornata a parlare del rapporto, quasi inesistente, con il padre Pasquale. Confrontandosi con Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Federico Chimirri, la giovane ex Miss Italia ha svelato perché non riesce a sentire la sua mancanza.

La confessione di Zeudi sul rapporto con il padre Pasquale

Tempo di confessioni importanti nella Casa del Grande Fratello. Dopo Helena Prestes, che ha raccontato di aver perso ogni tipo di comunicazione con la madre dopo la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi, anche Zeudi Di Palma ha deciso di aprirsi e parlare della sua situazione familiare, caratterizzata dall'assenza del padre. Il loro rapporto è sempre stato conflittuale: l'uomo si è separato dalla gieffina quando era piccola e non hanno avuto mai modo di conoscersi in maniera approfondita.

Parlando con Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Federico Chimirri, Zeudi ha ammesso di aver sentito un vuoto per tutti questi anni a causa dell'assenza del padre: "Io non riesco a sviluppare neanche un senso di orgoglio nei confronti di questa persona". Le dure affermazioni dell'ex Miss Italia hanno colpito la modella brasiliana che, ripensando al confronto avvenuto tra i due durante l'ultima puntata del reality show, ha dichiarato "Hai lasciato l'orgoglio dietro". Riferendosi all'incontro, la giovane è convinta che Pasquale sia stato egoriferito e abbia messo sempre sé stesso al centro del discorso.

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Zeudi, Federico ha deciso di intervenire e fare un paragone tra lei e Helena, che ha avuto la possibilità di viversi un po' di più il proprio papà. Se lo chef le ha consigliato di mettere un punto e andare avanti, la modella brasiliana, sentendosi vicina a lei, le ha suggerito di provare a riavvicinarsi e a frequentare l'uomo. L'ex Miss Italia, però, è rimasta ferma sulla sua posizione: "Non mi manca". Recuperare il rapporto con il papà non sarà per niente facile.

Zeudi sotto accusa

Zeudi Di Palma è finita al centro di un vero e proprio polverone mediatico dopo la puntata del Grande Fratello di lunedì 3 marzo 2025. Il motivo? Pare che la giovane concorrente campana non stia raccontando la verità circa il suo rapporto con il padre Pasquale. I più attenti, come hanno riportato sui social, hanno notato infatti alcune incongruenze nelle dichiarazioni rilasciate dall’ex Miss Italia.

Se Zeudi ha rivelato in diretta di non conoscere quasi per niente il padre e di averlo visto l'ultima volta ai tempi della sua partecipazione a Miss Italia, sul web sta circolando una foto che sembra contraddire queste affermazioni: un’immagine che ritrae la giovane concorrente adolescente accanto all’uomo. Ad alimentare questa tesi è arrivato anche Biagio D'Anelli sui social: "Mi stanno arrivando tantissime segnalazioni di gente vicina all’abitazione del padre e non solo, che pare che la bella e fantastica Miss Italia, prima di varcare la porta rossa, passeggiava tranquillamente insieme al babbo e s’è presa un ottimo caffè. Allora la frase ‘come mai hai i capelli bianchi, ti sei fatto i capelli bianchi’, è da copione o ha avuto una dimenticanza e ha bisogno di una cura di fosforo?".

Siamo sicuri che Alfonso Signorini affronterà l'argomento nella prossima diretta. Come reagirà Zeudi? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show, che andrà in onda stasera giovedì 6 marzo 2025 su Canale 5. I concorrenti al televoto, che quindi rischiano di dover abbandonare il gioco a un passo dalla finale, sono Stefania Orlando, Federico Chimirri, Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti.

