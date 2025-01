Grande Fratello, Zeudi Di Palma spiazza su Helena Prestes: "Fuori da qui non l’avrei proprio guardata"

News VIP

Zeudi Di Palma al centro delle polemiche per le ultime e inaspettate dichiarazioni rilasciate su Helena Prestes: ecco cosa ha rivelato l'ex Miss Italia nella Casa del Grande Fratello.

Zeudi Di Palma è finita al centro delle polemiche per le ultime e inaspettate dichiarazioni rilasciate nei confronti di Helena Prestes. Il pubblico di Canale 5 è infatti convinto che il suo avvicinamento prima alla modella brasiliana e poi ad Javier Martinez siano il frutto di una strategia ben precisa.

Le parole inaspettate di Zeudi Di Palma su Helena Prestes

Stasera, giovedì 30 gennaio 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova e scoppiettante puntata del Grande Fratello. Tra i concorrenti al televoto anche Helena Prestes, che nelle ultime ore è stata isolata da tutti nella Casa. Un comportamento che ha fatto infuriare Iago Garcia, che ha provato a farli ragionare invitandoli a non fare branco.

Quella che ha spiazzato e deluso tutti i telespettatori, però, è stata Zeudi Di Palma. Parlando con Alfonso D’Apice del suo rapporto turbolento con Helena, la concorrente campana ha confessato: "Io fuori di qua non l’avrei mai corteggiata. A parte che non so corteggiare, ma diciamo che non l’avrei proprio guardata". Dichiarazioni che sembrano confermare le teorie di chi sospetta che l'ex Miss Italia non sia realmente interessata a nessuno, ma stia giocando una partita strategica per andare avanti nel gioco.

Leggi anche Helena isolata al Gf, Iago Garcia furioso!

Ma se fuori dalla Casa non avrebbe mai guardato Helena, perché allora ha deciso di corteggiarla proprio all'interno del reality show di Canale 5? I suoi continui cambi di rotta (da Alfonso ad Helena fino ad arrivare ad Javier) non sono passati inosservati neanche alla modella brasiliana, che con la sua lucidità e consapevolezza, ha lanciato accuse molto dirette nei confronti di Zeudi. Per la modella brasiliana, la giovane concorrente campana avrebbe pianificato tutto fin dall'inizio, studiando con astuzia ogni mossa per inserirsi nelle dinamiche più forti del gioco. "È molto furba, nella sua testina ha il piano che vuole attuare, è una furba con la F maiuscola. Io non le andrò contro, ma inizio a ritirarmi dopo quello che ho visto. Vinco ritirandomi".

La sfuriata di Iago

Dopo l’eliminazione definitiva di Luca Calvani, la situazione nella Casa del Grande Fratello sta precipitando! Helena Prestes continua a stare al centro di attacchi e insulti da parte di parecchi concorrenti e questa situazione ha decisamente stancato Iago Garcia. Infastidito per il comportamento assunto da alcuni nei confronti della modella brasiliana, l'attore spagnolo ha deciso di affrontare tutti e argomentare con precisione la brutta piega che sta prendendo il gioco.

Iago si è schierato dalla parte di Helena e accusato il gruppo di fare branco contro di lei. "Questo è un branco. L’unica cosa che qui importa è distruggere Helena. 24 ore sempre a parlare di lei. È troppo. Basta. Non ha ucciso nessuno" ha sbottato il concorrente spagnolo, che si è reso poi protagonista di un duro botta e risposta con Lorenzo Spolverato "Quelli che non sono d’accordo con ciò che pensate voi sono esclusi, ricevono risate, li prendete in giro. Chi è il cattivo?".

La decisione di Garcia di tirare fuori tutti i problemi e affrontare la situazione davvero ridicola che si è creata nella Casa del Gf, è stata tanto apprezzata dai telespettatori, che si sono detti stanchi di vedere scene del genere in un contesto televisivo. Alfonso Signorini prenderà provvedimenti? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show, che andrà in onda stasera alle 21.45 su Canale 5. Al televoto per l'eliminazione ci sono Helena, Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Eva Grimaldi, Chiara Cainelli e Ilaria Galassi.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.