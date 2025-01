Grande Fratello tutti contro Helena, Iago Garcia furioso: "Siete un branco! Passate tutto il giorno a parlare male di lei"

News VIP

Helena Prestes è stata isolata da tutti nella Casa del Grande Fratello. Una situazione che ha fatto sbottare Iago Garcia, che ha cercato di far ragionare tutti i concorrenti sul comportamento adottato nei confronti della modella.

La situazione nella Casa del Grande Fratello è veramente degenerata con Helena Prestes che è stata completamente isolata dal resto del gruppo. Il comportamento assunto dai concorrenti nei confronti della modella non è per niente piaciuto a Iago Garcia, che ha provato a far ragionare tutti invitandoli a non creare branco.

Iago Garcia difende Helena Prestes e accusa tutta i concorrenti del Gf

Iago Garcia ha completamente sbottato al Grande Fratello accusando i concorrenti di aver fatto branco contro Helena Prestes! Tutto è successo mentre la modella brasiliana era a letto e tutti i concorrenti si sono seduti intorno al tavolo per "analizzare il suo comportamento aggressivo". Da lì è nata una discussione che ha spaccato in due la Casa: da una parte Iago, Stefania Orlando, Javier Martinez e Amanda Lecciso e dall’altra tutto il resto del cast.

"Si sente da sola. È andata a dormire perché sente che tutta la gente sta contro di lei" ha spiegato Iago prima di affrontare tutti i concorrenti del reality show. Stanco e infastidito, l’attore spagnolo non ha lanciato accuse random, ma ha argomentato con precisione la brutta piega che sta prendendo il gioco. "Nel momento in cui una persona difende Helena, c'è un branco che punta su di lui. Questo a me non sta bene" ha continuato il concorrente criticando duramente il comportamento assunto da alcuni concorrenti nei confronti della modella brasiliana.

Iago Garcia affronta tutta la Casa del Gf

Secondo Iago Garcia, nella Casa del Grande Fratello ci sarebbero delle persone che starebbero facendo di tutto per "distruggere Helena e farla fuori dal gioco". Non a caso, le parole dell'attore spagnolo hanno provocato la reazione immediata di Lorenzo Spolverato, Chiara Cainelli e Shaila Gatta, che lo hanno accusato di essere incoerente e lo hanno invitato a usare un altro tipo di linguaggio. Ma Garcia non ha voluto sentire spiegazioni e ha continuato il suo sfogo tirando di nuovo in ballo il caso del bollitore:

Le parole feriscono più dei coltelli. Questo è un branco. L’unica cosa che qui importa è distruggere Helena. 24 ore sempre a parlare di lei. È troppo. Basta. Non ha ucciso nessuno. Da quando sono tornato qui dentro avete cercato di convincermi che Helena si stava comportando male. Siete venuti uno a uno a cercare di convincermi. Vedo che questa maggioranza di persone vuole convincere gli altri che la sua attitudine va oltre al gioco, e che dovrebbe essere espulsa. Quelli che non sono d’accordo con ciò che pensate voi sono esclusi, ricevono risate, li prendete in giro. Chi è il cattivo? Fate come a scuola, la forza del gruppo che si scaglia contro la vittima. Questo comportamento è di una perfidia allucinante che non si può permettere questo format.

Ricordiamo che proprio Helena Prestes è al televoto per l'eliminazione insieme ad Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Eva Grimaldi, Chiara Cainelli, Ilaria Galassi. Chi, dopo Luca Calvani, sarà costretto ad abbandonare definitivamente il gioco? Una cosa è certa: Alfonso Signorini affronterà la delicata situazione riguardante il comportamento assunto da tutta la Casa nei confronti della modella brasiliana. L'appuntamento con il reality show è per stasera giovedì 30 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5.

