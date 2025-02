Grande Fratello, Zeudi Di Palma si sfoga con Javier Martinez, la reazione di Helena Prestes (VIDEO)

News VIP

Subito dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, Zeudi Di Palma decide di confrontarsi con Javier Martinez, ma ciò indispettisce parecchio Helena Prestes: "Io non dubito di te, ma di lei".

La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda giovedì 27 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5. Tra le concorrenti al televoto anche Zeudi Di Palma, che subito dopo l'ultima diretta si è lasciata andare a un duro sfogo con Javier Martinez, infastidendo e non poco Helena Prestes.

Zeudi e Javier a confronto

Subito dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, che ha visto la proclamazione di Jessica Morlacchi come prima finalista donna e l'eliminazione di Iago Garcia, Zeudi Di Palma e Javier Martinez hanno deciso di confrontarsi. La prima a prendere la parola è stata l'ex Miss Italia, che ha ammesso di esserci rimasta male per quanto accaduto tra lei e Helena Prestes e che avrebbe preferito che lei fosse stata più sincera nei suoi confronti.

Certa del fatto che Helena provi ora una certa antipatia nei suoi confronti, Zeudi ha continuato rivelando di non poter fare a meno di reputarla una brava ragazza e per questo continuerà a stimarla: "La sto iniziando a mettere in discussione per come si comporta". Dopo aver ascoltato lo sfogo della giovane concorrente campana, Javier ha deciso di vuotare il sacco e rivelarle il suo reale pensiero. Il pallavolista argentino pensa che in molti abbiano messo in dubbio la sua sincerità in quanto, anziché affrontare le situazioni e accettare le critiche, spesso scoppia a piangere: "Tu inizi a piangere e questa cosa disinnesca la conversazione, e una persona si sente in difetto".

Visibilmente destabilizzata e spiazzata dalle affermazioni di Javier, Zeudi ha cercato di difendersi dalle accuse spiegando di aver avuto determinate reazioni solo nel momento in cui le persone che non la conoscevano si sono espresse in modo negativo sulla sua persona. "Ti sei resa conto di quanto la gente con te sia cambiata?" ha domandato l'argentino provocando la reazione immediata della gieffina, che ha ammesso di essersi legata a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato solo perché voleva riavvicinarsi a Chiara Cainelli "Cambiate no, avvicinate di più sì. Io sto con loro perché sto bene e perché c'è la mia amica".

Il fastidio di Helena

Il confronto tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez non è passata inosservata agli occhi attenti di Helena Prestes, che non è riuscita a nascondere il suo fastidio. La modella brasiliana si è infatti avvicinata ai due concorrenti del Grande Fratello e chiesto al suo fidanzato di raggiungerla in cucina. "Di cosa stavi chiacchierando?" ha domandato curiosa provocando la reazione del pallavolista argentino, che l'ha invitata a fidarsi di lui "Sono capitato lì. Hai dei dubbi su di me adesso? Tu devi fidarti di me".

"Io non dubito di te" ha affermato Helena, rivelando però di non aver compreso i motivi che hanno portato Javier a confrontarsi con Zeudi, proprio nel momento in cui lei non era presente "Non è gelosia, avrei voluto essere lì per sentire". Il pallavolista ha provato a rassicurarla, ma la modella riuscirà a tranquillizzarsi?

L'appuntamento con il Gf è per giovedì 27 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5. Al televoto per l'eliminazione ci sono cinque donne: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Maria Teresa Ruta, Zeudi e Helena. Dopo Iago Garcia, chi uscirà dalla Casa? Ricordiamo inoltre che, tra tutte, solo l'ex Miss Italia possiede il famoso biglietto per rientrare in gioco.

