Grande Fratello, Alfonso D'Apice sorprende su Iago Garcia: "Ci siamo visti dopo la sua eliminazione e abbiamo..."

Alfonso D'Apice e Iago Garcia insieme dopo l'eliminazione di quest'ultimo dalla Casa del Grande Fratello: l'ex volto di Temptation Island vuota il sacco sui social e racconta cosa è successo durante il loro incontro.

Iago Garcia è stato ufficialmente eliminato dal Grande Fratello. A commentare la sua eliminazione dal gioco ci ha pensato l'ex gieffino Alfonso D'Apice che, subito dopo la puntata del reality show, ha pubblicato un'inaspettata storia sui social in cui ha speso parole di stima e affetto nei confronti dell'attore spagnolo.

Il gesto inaspettato di Alfonso per Iago

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 24 febbraio 2025, ha visto la proclamazione della prima finalista donna e l'eliminazione dal gioco di Iago Garcia. Con grande sorpresa di tutti, l'attore spagnolo ha perso al televoto contro Chiara Cainelli, Giglio, Mattia Fumagalli e Shaila Gatta ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente la Casa più spiata d'Italia.

Una grande "perdita" per le dinamiche del reality show condotto da Alfonso Signorini, ma anche per alcuni concorrenti che avevano trovato in Iago un vero e proprio punto di riferimento nella Casa. A commentare l'eliminazione del discusso concorrente spagnolo ci ha pensato anche Alfonso D'Apice. Il giovane ed ex volto di Temptation Island ha deciso di intervenire sui social e raccontare di aver passato qualche ora insieme all'attore dopo la diretta e di essere riuscito a chiarire alcune incomprensioni:

Dopo l'eliminazione di Iago abbiamo fatto quello che ci eravamo detti di fare in Casa, sederci e parlarci con calma...Stanotte abbiamo parlato fino alle 5 senza la pressione della Casa, delle telecamere e abbiamo chiarito tante cose. Mi ha fatto piacere sentire tutte le cose belle che Iago pensa di me e viceversa...Il Grande Fratello è un'esperienza fantastica, ma con tanto stress e dopo un pò con poca lucidità. La vita è questa, fuori dal gioco conosci molto meglio le persone.

Stefania ha lasciato momentaneamente la Casa

Nuovo colpo di scena al Grande Fratello. La concorrente Stefania Orlando ha deciso di lasciare momentaneamente la Casa per motivi personali. Ad annunciarlo è stata la produzione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sui social, ha informato i fan della decisione presa dalla showgirl.

Quale sarà la verità? Ma soprattutto, l'amatissima Stefania rientrerà in gioco per continuare la sua esperienza televisiva? Non sarebbe la prima volta che una concorrente quest'anno abbandona il gioco per motivi personali. Ricordiamo, infatti, Enzo Paolo Turchi, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo! Con la speranza di rivederla presto, attendiamo ulteriori dettagli per capire quale sarà il suo destino nella Casa.

Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda giovedì 27 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5. Al televoto per l'eliminazione ci sono cinque donne: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Maria Teresa Ruta, Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Chi uscirà? Dopo la proclamazione di Jessica Morlacchi come prima finalista, ci aspettiamo davvero di tutto! Ricordiamo inoltre che l'ex Miss Italia, nel caso dovesse uscire dalla Casa, possiede il famoso biglietto per rientrare in gioco.

