Grande Fratello, Zeudi Di Palma nega di aver baciato Alfonso ma interviene Maxime sui social

Maxime Mbandà, tra ex gieffini dell'attuale edizione del Grande Fratello ha smentito le parole di Zeudi Di Palma che ha negato a Helena Prestes di aver baciato Alfonso D'Apice.

Ieri, Zeudi Di Palma e Helena Prestes si sono confrontate su vecchie questioni e, tra l'altre cose, la Miss ha giurato a Helena (che non le ha creduto) che nel suo percorso nella Casa ha baciato solo la modella brasiliana che invece si ricordava che la giovane campana avesse baciato anche Alfonso D'Apice. Zeudi tuttavia, a distanza di mesi, lo ha negato affermando di avergli dato solo un bacio a stampo.

Grande Fratello, Zeudi nega di aver baciato Alfonso D'Apice ma Maxime Mbandà la smaschera

Sulla questione è intervenuto l'ex gieffino Maxime Mbandà, che proprio in quel giorno in cui Zeudi era accanto ad Alfonso, ha visto e sentito tutto. Il rugbista ha pubblicato una Ig Stories con le immagini della camera della letto e ha scritto: "Tranquilli ci sento e ci vedo ancora bene", smentendo quindi le parole della Di Palma che ad oggi, non si comprende perché neghi delle evidenze agli occhi di tutti.

Le parole di Maxime non sono piaciute all'agguerrito fandom di Zeudi di Palma che hanno criticato duramente l'ex gieffino. Il rugbista è quindi intervenuto nuovamente su Instagram affermando:

"Ragazzi ma veramente fate? Tanto per essere chiari: 1 io non odio nessuno, non è un sentimento che facilmente provo, al massimo posso odiare me stesso2 Zeudi mi ha nominato più volte e nonostante questo le sono sempre stato vicino nei momenti di sconforto e anche quando molti le andavano contro3 sono sempre stato lontano da giudizi superficiali, soprattutto quando non ero coinvolto, però arriviamo al4 questa volta ero coinvolto perché sono stato testimone che il bacio c'è stato. Ero nel letto a fianco e quindi ho visto e sentito tutto5 subito dopo sono andato a parlare con Zeudi e Alfonso per sapere come avrebbero agito dato che solo io avevo visto e mi sentivo anche responsabile6 nessuno è perfetto tutti sbagliamo, l'importante è capire i propri errori7 visto che mi è stato chiesto, si sono padre e da padre spero che i miei figli si assumeranno sempre le loro responsabilità8 parlate tanto di rispetto, di diritti, di famiglia ma le vostre famiglie sanno quello che scrivete sui social? Non penso9 potete continuare a cercare di hakerarmi il profilo e a minacciarmi tanto da una parte mi entrano e dall'altra mi escono10 smettetela di predicare bene e razzolare male".

Maxime ha ribadito quindi che il bacio tra Zeudi e Alfonso c'è stato smentendo Zeudi. Anche Alfonso, all'epoca dei fatti lo aveva ammesso e anche la stessa Zeudi. Ieri, parlando con Helena, ha invece parlato di un bacio a stampo, lo stesso che la Miss avrebbe dato a Javier.

