Grande Fratello, sfogo di Helena Prestes su Zeudi Di Palma: ''Mi infastidisce che porti rancore''

News VIP

Helena Prestes cerca un nuovo confronto con Zeudi Di Palma nella casa del Grande Fratello, poi si sfoga con Mariavittoria Minghetti sul comportamento della Miss.

Nella casa del Grande Fratello va in scena un nuovo confronto tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes, che vuole chiarire alcuni punti della situazione che si è creata con la Miss, finendo con il discutere nuovamente. Dopo lo scontro, Helena si sfoga con Mariavittoria Minghetti, ecco cosa ha detto.

Grande Fratello, nuovo confronto tra Helena e Zeudi

Manca sempre meno all’ultima puntata del Grande Fratello e, mentre molti telespettatori esulteranno all’idea che le luci della casa più spiata d’Italia si spegneranno per i prossimi mesi, altri sono curiosi di scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa edizione. Nonostante tra pochissimi giorni sarà fuori dal reality show di Canale 5, Helena Prestes ha voluto cercare un nuovo confronto con Zeudi Di Palma per parlare del loro rapporto che, ormai, si è totalmente sgretolato. La conversazione è iniziata nel migliore dei modi con Helena, protagonista di un botta e risposta con Chiara Cainelli, che ha cercato di spiegare il proprio punto di vista alla Miss.

Per lei, infatti, quando è arrivato il momento di uscire il loro era un rapporto di amicizia, mentre Zeudi ha ammesso di esserne stata infatuata. La modella, tuttavia, è tornata a punzecchiare la gieffina sul sul breve flirt con Javier Martinez, suo attuale fidanzato, cosa che non le è mai andata giù dal momento che Zeudi sapeva del sentimento che nutriva per il pallavolista argentino, e ha pensato di aspettare di vederla andare via per lanciarsi a capofitto su di lui. Insomma, durante il loro confronti sono emersi vecchi rancori ed è chiaro che l’amicizia non si può recuperare.

Grande Fratello, Helena si sfoga con Mariavittoria

Dopo il confronto con Zeudi Di Palma, che via via ha assunto i toni di una vera e propria discussione lasciando quelli di un confronto pacifico, quando la modella brasiliana ha accusato la Miss di voler sempre avere ragione e di non comprendere la situazione, Helena Prestes si è sfogata con Mariavittoria Minghetti. A bordo piscina, Helena ha raccontato quanto accaduto con Zeudi, commentando così:

“Io sono andata e le ho fatto delle domande, dato che lei dice tante di quelle cose che poi si dimentica. Le ho chiesto se quando sono uscita eravamo fidanzate o no? Per me erano amiche, per lei c’era dell’interesse e abbiamo capito che avevamo due visioni diversi. A me dà fastidio che fa come se non ci fosse niente, mi sorridere […] Mi infastidisce anche il rancore, si sente questa aria pesante”.

Helena ha raccontato tutto a Mariavittoria, facendo la sua considerazione ma la dottoressa romana non ha reagito come sperato. Minghetti, infatti, ha fatto notare a Helena che è inutile ad oggi cercare il confronto con una persona della quale, in fondo, non si vuole neppure essere amica e ha invitato la modella a lasciare andare.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .