Grande Fratello, Zeudi Di Palma mette in guardia Chiara Cainelli e punta il dito contro Jessica Morlacchi

Zeudi Di Palma, Shaila Gatta e Chiara Cainelli si sono riunite per commentare insieme tutto quello che è successo durante l'ultima diretta del Grande Fratello: le teorie e le critiche delle tre giovani concorrenti.

Lunedì 10 marzo 2025 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Tra le concorrenti al televoto per la proclamazione del terzo finalista anche Zeudi Di Palma, che nelle ultime ore si è scagliata contro Jessica Morlacchi e messo in guardia la sua amica Chiara Cainelli da Lorenzo Spolverato.

Zeudi, Chiara e Shaila a confronto

L'ultima puntata del Grande Fratello, che ha visto l'eliminazione definitiva dal gioco di Federico Chimirri, è stata decisamente tosta per Chiara Cainelli, che si è ritrovata nel mirino della maggior parte dei concorrenti della Casa. La ragazza è stata duramente criticata dalle donne della Casa per il comportamento irrispettoso assunto nei confronti di Mariavittoria Minghetti ed è stata accusata da Javier Martinez di essersi avvicinata ad Alfonso D'Apice solo per strategia.

Le dure critiche e pesanti accuse ricevute in diretta hanno letteralmente destabilizzato Chiara che, subito dopo la puntata, non è riuscita a trattenere le lacrime. La concorrente trentina teme che all'esterno il pubblico si sia fatto un'impressione sbagliata della sua persona, distante da ciò che è davvero. A cercare di consolarla ci hanno pensato le sue amiche Shaila Gatta e Zeudi Di Palma.

Se Shaila è convinta che Mariavittoria sia gelosa di Chiara a causa delle sue insicurezze, Zeudi è sicura che la dottoressa sia fortemente influenzata da Jessica Morlacchi. "Sicuramente Mavi si è infastidita, ma è Jessica che la sta fomentando. Io Jessica non la capisco", ha dichiarato l'ex Miss Italia, criticando il comportamento assunto dalla finalista del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Zeudi mette in guardia Chiara

Rimasta sola con Chiara Cainelli in piscina, Zeudi Di Palma ha continuato la sua analisi puntando il dito contro Jessica Morlacchi. "Solidarietà femminile zero, tutta la Casa mi odia" ha sbottato la concorrente trentina rivelando di essere rimasta delusa e ferita per il comportamento assunto da alcune donne durante la puntata del Grande Fratello.

"Io Jessica l'avrei nominata stasera se non fosse stata finalista. Anche Giglio si è reso conto che lei stava giocando" ha ammesso Zeudi, che ha poi messo in guardia l'amica Chiara. Ripensando al duro confronto avvenuto in diretta tra Alfonso D'Apice e Lorenzo Spolverato, l'ex Miss Italia si è detta d'accordo con l'ex volto di Temptation Island: "Io la penso come Alfonso".

Ricordiamo che sia Zeudi che Chiara sono in nomination insieme a Stefania Orlando, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. Quello che le concorrenti non sanno, però, è che il televoto non è per l'eliminazione dal gioco, ma per la proclamazione del terzo finalista del Gf. Chi, dopo Lorenzo e Jessica, riuscirà a conquistare un posto in finale? L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per il prossimo lunedì 10 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

