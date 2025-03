Grande Fratello, Alfonso D'Apice sbotta sui social dopo lo scontro con Jessica Morlacchi: "Sono molto arrabbiato"

News VIP

Alfonso D'Apice furioso dopo la lite in diretta con Jessica Morlacchi: l'ex concorrente del Grande Fratello torna sui social per difendere la sua fidanzata Chiara Cainelli e chiarire la sua posizione.

Momento difficile per Chiara Cainelli che, nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, è stata pesantemente attaccata e criticata da Jessica Morlacchi. A difenderla è intervenuto il suo fidanzato Alfonso D'apice che, senza mezzi termini, si è scagliato contro la discussa concorrente romana.

Alfonso D'Apice contro Jessica Morlacchi

L'ultima puntata del Grande Fratello, che ha visto l'eliminazione definitiva dal gioco di Federico Chimirri, è stata a dir poco scoppiettante. Protagonista assoluta della serata Chiara Cainelli, che è stata duramente criticata dalla maggior parte dei concorrenti per aver assunto un atteggiamento poco rispettoso nella Casa nei confronti di Mariavittoria Minghetti. Tra tutti, quella che ci è andata più pesante è stata Jessica Morlacchi, che ha definito la concorrente trentina "una profumiera".

Il giudizio della Morlacchi, che è stata appoggiata nella Casa da Stefania, Helena e Mariavittoria, ha parecchio ferito la Cainelli, che con le lacrime agli occhi ha cercato di difendersi, aiutata dal suo fidanzato Alfonso D’Apice, presente in studio. Visibilmente deluso e alterato, l'ex discusso volto dell'ultima stagione di Temptation Island ha infatti deciso di intervenire per affrontare direttamente la finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini:

Non ti saluto nemmeno Jessica perché sei stata scostumata nei confronti di Chiara. Non hai pensato che è una ragazza di 25 anni con una famiglia a casa che la guarda. Sei stata veramente cattiva. Pensa se queste parole le avessero dette a te, tu come avresti reagito. Sei una persona molto cattiva Jessica. Ne risponderai di fronte a Dio.

Il duro sfogo social di Alfonso D'Apice

Le parole usate da Alfonso D'Apice durante il confronto in diretta con Jessica Morlacchi non sono per niente piaciute al pubblico del Grande Fratello, che lo ha duramente criticato. Alla luce di quanto successo in puntata e infastidito dalle critiche ricevute, l'ex volto di Temptation Island ha deciso di intervenire sui social per sottolineare ancora una volta le gravi affermazioni rivolte dalla prima finalista del reality show di Canale 5 alla sua fidanzata Chiara:

SONO MOLTO ARRABBIATO. Bruttissime parole usate da una donna come Jessica nei confronti di Chiara fatte passare in sordina come se fosse una cosa normale. [...] Le parole hanno un peso in base a chi le dice o in base a quanto vi sta simpatica o antipatica una persona? E poi si ha da dire sulla mia risposta “non devi rispondere a me ma a dio per le cattiverie che stai dicendo” questa sarebbe una frase grave? Mentre dare della poco di buono ad una ragazza cos’è? Chiedo. Vi invito a riflettere.

Dopo aver attaccato Jessica per il comportamento assunto nei confronti di Chiara nella Casa del Gf, Alfonso, che durante l'ultima diretta si è reso protagonista anche di un duro faccia a faccia con il finalista Lorenzo Spolverato, ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte la sua posizione. Senza troppi giri di parole, l'ex concorrente campano ha invitato tutti a non giudicare le sue scelte:

Nella mia vita ho sempre difeso le persone che amo e questo tante volte mi ha portato a momenti negativi [...] Tutti viviamo per qualcosa. Beh, uno dei motivi per cui vivo io è per proteggere le persone che amo. E l’ho sempre fatto d’istinto. Ora invece lo faccio per scelta e anche se potrebbe portarmi danni o a stare male nella mia vita, ne sono consapevole e lo accetto volentieri, metto il bene per le persone che amo davanti al mio. Non giudico chi fa il contrario, fa benissimo! Ma non giudicate me e non chiedetemi di cambiare sono questo e sono felicissimo di esserlo.

Ricordiamo che proprio Chiara è finita nuovamente in nomination con Zeudi Di Palma, Stefania Orlando, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. Quello che le concorrenti non sanno, però, è che il televoto non è per l'eliminazione dal gioco, ma per la proclamazione del terzo finalista. Chi di loro riuscirà a conquistare un posto in finale? L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per il prossimo lunedì 10 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

