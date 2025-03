Grande Fratello, Zeudi Di Palma: "Li vedo diversi nei miei confronti, sono accaniti" (VIDEO)

News VIP

Stasera, lunedì 24 marzo 2025, su Canale 5 andrà in onda la semifinale del Grande Fratello. Nell'attesa, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli si sono confrontate sulle dinamiche della Casa, dichiarando quanto sia ora complicato mandare avanti i rapporti con gli altri concorrenti ancora in gioco.

Lo sfogo di Zeudi al Gf

Tempo di bilanci e riflessioni al Grande Fratello. Manca davvero poco alla finale di questa lunga e discussa edizione del reality show di Canale 5 condotta da Alfonso Signorini e le dinamiche tra gli inquilini si fanno più chiare, i rapporti si consolidano o si raffreddano definitivamente. A dire la loro sull'attuale situazione nella Casa ci hanno pensato Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli.

Dopo essersi ritrovate, Zeudi e Chiara si sono confrontate e rivelato il loro pensiero sul comportamento assunto da alcuni concorrenti nella Casa più spiata d'Italia. A prendere la parola per prima è stata la giovane trentina che ha riflettuto sull'autenticità dei rapporti, sottolineando come in questo percorso abbia sempre preferito la schiettezza alla diplomazia. Secondo lei, solo ora stanno emergendo le vere personalità degli inquilini: "Io vedo più sincerità adesso che si sta arrivando alla fine". Un pensiero che è stato condiviso dalla giovane Zeudi, che ha spiegato di aver instaurato con molti dei rapporti superficiali, di circostanza:

Sono un po' tutti accaniti, non tutti, però...Li vedo diversi nei miei confronti e non capisco perché...li vedo proiettati verso il gioco. Mi dispiace che da un momento all'altro si cambia così velocemente [...] Cerco di selezionare, so già chi farà parte della mia vita fuori e chi farà la comparsa. Alcuni saranno rapporti di circostanza.

Se Chiara ha ammesso di credere nell'importanza del dialogo per risolvere le incomprensioni, soprattutto quando si raggiunge un punto critico nei rapporti, Zeudi ha dichiarato di voler adottare un atteggiamento civile, ma più distaccato. Ripensando a Shaila Gatta, la giovane Miss ha rivelato di esserci rimasta male che lei non si è nemmeno preoccupata della sua salute: "Io le cose non me le dimentico".

Shaila e Lorenzo al centro delle critiche

Zeudi Di Palma non è stata l'unica a mettere in discussione il comportamento assunto da Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello. Anche Helena Prestes, infatti, ha duramente criticato la ballerina per essersi riavvicinata a Lorenzo Spolverato dopo tutte le accuse e le offese che si sono reciprocamente rivolti nelle ultime settimane. Secondo la modella brasiliana, i due sarebbero tornati insieme per strategia e non perché spinti da un reale sentimento.

"A lei fa comodo. A me non convince, l'amore non è questo" ha ammesso Helena durante un confronto con Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi. Avrà ragione la fidanzata di Javier Martinez? Gli Shailenzo si sono riavvicinati solo per strategia? Ricordiamo che proprio la modella brasiliana stasera è al televoto per l'eliminazione insieme a Giglio e Chiara Cainelli.

I sondaggi online parlano molto chiaro: è Helena la preferita con percentuali altissime. Tuttavia, nelle ultime ore, Spolverato si è lasciato andare a delle dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso ai telespettatori. Il modello milanese, che nel corso di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha spesso indovinato l'esito del televoto, ha infatti rassicurato sia Giglio che Chiara: "State tranquilli, non sarete voi a uscire". Chi uscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda stasera alle 21.40 circa su Canale 5.

