Grande Fratello, Zeudi Di Palma ironizza sugli Shailenzo: "Screditano gli altri per emergere"

Il passaggio di aerei per i concorrenti del GF ha spinto Zeudi Di Palma a ironizzare sulla coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ecco cosa è successo!

Nonostante Shaila Gatta sia stata eliminata al televoto flash della Semifinale del Grande Fratello, i fan della coppia formata dalla velina e dal modello Lorenzo Spolverato non hanno ancora abbandonato i loro beniamini e, nella giornata di mercoledì 26 marzo, hanno inviato un messaggio per gli Shailenzo, provocando la reazione piccata di Zeudi Di Palma.

GF, Zeudi punge gli Shailenzo: "Screditano gli altri per emergere"

Zeudi Di Palma non ha gradito il messaggio che i fan degli Shailenzo hanno affidato a un aereo che ha sorvolato la Casa nel pomeriggio di mercoledì 26 marzo. L'ex Miss Italia era in giardino, dove ha potuto osservare anche il tributo delle Zelena a lei e a Helena Prestes, quando ha visto arrivare due aerei per gli Shailenzo. Uno riportava il messaggio "6 mesi di emozioni, grazie", mentre un altro aereo era una frecciatina agli altri inquilini: "Siete stati il contorno nel GF di S e L".

Queste parole hanno infastidito molto Zeudi Di Palma: l'ex Miss Italia ha avuto diversi diverbi con Shaila Gatta, tanto che la stessa velina ha sottolineato che a portarla all'eliminazione era stato proprio lo scontro con la prima finalista. Il fandom di Zeudi, ha sottolineato Shaila, non le avrebbe perdonato di aver messo in dubbio la loro gieffina del cuore e avrebbe puntato così a eliminare la ballerina dal gioco. Anche con Lorenzo Spolverato non sono mancati i litigi, dato che il modello milanese aveva dato della "fenomena" all'ex Miss, sottolineando che da quando era stata eletta finalista non si nascondeva più dietro una maschera di cortesia, ma tendeva a mettere zizzania tra gli altri inquilini.

Forte dell'antipatia per gli Shailenzo, Zeudi non ha apprezzato la frecciatina che il fandom della coppia ha lanciato a lei e agli altri inquilini e ha replicato con durezza al messaggio che i fan hanno inviato con un aereo: "Vedi che i fan sono come loro" ha dichiarato rivolgendosi a Chiara Cainelli "Screditano gli altri per farli emergere".

Durante l’aereo per Shaila e Lorenzo

GF, Lorenzo Spolverato non si fida di Zeudi Di Palma: "Vuole vincere a ogni costo"

L'antipatia tra Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma continua a tenere banco al GF e, in attesa di un eventuale faccia a faccia nella finale del programam tv di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, entrambi i gieffini non perdono occasione per lanciarsi frecciatine e analizzare al microscopio i rispettivi comportamenti.

Nelle scorse ore, Lorenzo si è confidato con Chiara Cainelli e ha sottolineato di non fidarsi affatto di Zeudi. Il modello ha affermato che l'ex Miss ha sempre giocato di strategia con ognuno di loro e che non è mai stata sincera nell'amicizia che professava di avere nei confronti suoi e di Shaila: "La trovo molto simile a Helena. La nomination che ha fatto ieri su Shaila dimostra che lei non è sua amica".

Chiara ha provato a difendere l'ex Miss, sottolineando anche come Shaila avesse avuto ragione anche nell'essere sincera con Zeudi, ma Lorenzo ha ribadito che ha ormai compreso il gioco di Zeudi e che sa che l'obiettivo della Miss è quello di vincere il reality show: "Lei è finta e caricata, a me non piace, pensa a vincere a tutti i costi e basta, qui dentro per lei non conta nessuno. E questa cosa la penso di lei e la penso di Helena. I voti dei suoi fan al limite li avrai fino a lunedì, poi lunedì voteranno per lei".

