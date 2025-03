Grande Fratello, Zeudi Di Palma finisce nel mirino di Shaila Gatta e Chiara Cainelli: ecco cosa è successo (VIDEO)

News VIP

Dopo essersi scontrata con Giglio, la finalista Zeudi Di Palma è stata criticata dalle sue amiche Shaila Gatta e Chiara Cainelli per il comportamento assunto nella Casa del Grande Fratello.

Il comportamento di Zeudi Di Palma continua a essere argomento di discussione nella Casa del Grande Fratello. I continui diverbi fra lei e alcuni concorrenti, in particolar modo, ha portato Shaila Gatta e Chiara Cainelli a criticare le sue reazioni e le modalità di confrontarsi.

Shaila Gatta e Chiara Cainelli deluse da Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma è finita inaspettatamente nel mirino delle sue amiche. Nonostante l'amicizia che le lega, Shaila Gatta e Chiara Cainelli non hanno nascosto un certo risentimento nei confronti della finalista del Grande Fratello. Entrambe hanno infatti rivelato di capire che la Miss sia risentita per le critiche ricevute da Lorenzo Spolverato e Giglio, ma è importante scindere e soprattutto cercare di mantenere un quieto vivere nella Casa.

"Non voglio essere coinvolta nelle discussioni tra Zeudi e Lorenzo o Giglio. Non voglio sentire dire che manipolo gli altri!" ha affermato Shaila commentando il comportamento esagerato assunto da Zeudi nei confronti di Spolverato e il successivo scontro con Giglio "Non mi piace il suo atteggiamento da attaccabrighe". Un pensiero che è stato condiviso anche da Chiara, che non ha nascosto il suo dispiacere e la sua delusione per il trattamento ricevuto dall'amica: "Mi fa stare male questa cosa. Non mi piace come mi ha trattata".

Nonostante la rottura, Shaila ci ha tenuto a ribadire di voler bene a Lorenzo e per questo di non voler creare una coalizione contro di lui nella Casa del Gf: "Non mi va che si crei una coalizione contro Lorenzo perché gli voglio bene. Forse Zeudi si è fatta condizionare, ma lei non c'entra nel mio rapporto con lui". Chiara si è detta d'accordo con l'ex velina di Striscia la Notizia, promettendo di parlarne con la giovane finalista del reality show di Alfonso Signorini per evitare di rovinare il loro rapporto: "Non voglio essere trattata come una pezza da piedi perché voglio essere rispettata come io ho rispettato lei!".

Le critiche di Lorenzo Spolverato

Chiara Cainelli e Shaila Gatta non sono state le uniche a criticare Zeudi Di Palma. Anche Giglio e Lorenzo Spolverato si sono lamentati della giovane finalista del Grande Fratello insieme a Helena Prestes e Javier Martinez. Per il gruppo, la ragazza pecca di immaturità, è molto sveglia per tante cose, ma per altri aspetti ha ancora bisogno di crescere. Il pallavolista argentino, invece, è convinto che la Miss non sappia affrontare le critiche, soprattutto se il pubblico le va contro e applaude chi è contro di lei.

Il pensiero di Javier è stato condiviso anche da Giglio, che ha aggiunto altre critiche: "Non mi andava di parlarle dopo quello che è successo ieri, ma perché rifiutarsi di giocare a biliardino?". E ancora Spolverato, che ha sottolineato di essersi sentito escluso da Zeudi: "Mi dispiace perché mi sono sentito escluso quando non ha voluto giocare con me". Riusciranno tutti a chiarire prima della prossima puntata del reality show?

Ricordiamo che la semifinale del Gf andrà in onda lunedì 24 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto per l'eliminazione sono Giglio, Helena e Chiara. Dopo Stefania Orlando, chi sarà costretto/a ad abbandonare definitivamente la Casa più spiata d'Italia?

