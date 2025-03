Grande Fratello, Stefania Orlando senza freni su Beatrice Luzzi e gli altri concorrenti: "Troppi bambini nella Casa"

News VIP

Eliminata a un passo dalla finalissima del Grande Fratello, l'ex amata gieffina Stefania Orlando ha provato a spiegare i contrasti che l'hanno vista spesso protagonista nella Casa più spiata d'Italia.

Stefania Orlando è stata una delle protagoniste più apprezzate di quest’ultima edizione del Grande Fratello. Intervistata dal settimanale Chi, la nota showgirl ha fatto un bilancio della sua intensa esperienza nella Casa più spiata d'Italia e parlato dei recenti e discussi sconti con l'opinionista Beatrice Luzzi.

Le confessioni di Stefania Orlando dopo il Gf

La puntata di giovedì 13 marzo 2025 del Grande Fratello ha visto l'eliminazione di Stefania Orlando. Un'uscita di scena davvero ingiusta e inaspettata visto che la showgirl è stata una delle concorrenti più vere e interessanti dell'attuale edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Sempre molto schietta e diretta, si è ritrovata molto spesso come “antagonista” nel gioco non solo dei concorrenti, ma anche di Beatrice Luzzi. A proposito dei vari scontri con l'opinionista, l'ex gieffina ha confessato:

Forse il mio reality è cominciato, involontariamente, a Pomeriggio Cinque, sia quando ho messo in discussione il rapporto tra Lorenzo e Shaila sia quando ho, in qualche modo, difeso Shaila contro le parole che le venivano dette da Beatrice Luzzi. Su di lei mi sono molto esposta prima di entrare nella Casa. La differenza tra me e Beatrice è che io non mi metto in competizione e non ho bisogno di accusare nessuno per emergere. Mi sono accorta anche in un confronto diretto avuto con lei in puntata che non ha saputo argomentare il suo pensiero. Credo che più che fare l’opinionista ci stia provando.

Leggi anche Zeudi litiga con Giglio e poi attacca Chiara al Gf

Inevitabile poi affrontare il discorso sul suo rapporto turbolento con il finalista Lorenzo Spolverato. Ai microfoni di Chi, la Orlando ha parlato dei contrasti che l'hanno resa protagonista nella Casa con gli altri concorrenti, in particolar modo con il modello milanese e la sua ormai ex fidanzata Shaila Gatta, e commentato il gesto poco carino del gieffino di saltare sul suo letto con le scarpe:

Ci sono stati molti contrasti con i ragazzi, in uno scontro che sembrava essere anche generazionale. Volevo fargli capire che tante mie parole dette fanno capo al giocatore e che non sono state mai attacchi alla persona. Ho percepito in alcune occasioni qualcosa che va oltre il non essere d’accordo, un’emozione più vicina al disprezzo. Volevo solo un po’ di leggerezza. Il salto sul mio letto? Mi ha ferito. A volte alcuni dei concorrenti mi sono sembrati come dei bambini all’asilo quando la mamma li rimprovera e rispondono “Sei brutta e cattiva”.

Zeudi Di Palma nel caos

Con l'avvicinarsi della semifinale, che andrà in onda il prossimo lunedì 24 marzo, nella Casa del Grande Fratello anche la tensione aumenta! Nelle ultime ore, infatti, la giovane Zeudi Di Palma si è resa protagonista di inaspettati e accesi confronti proprio con i suoi amici. La situazione sembra essere precipitata dopo l'ultima puntata quando la Miss è stata messa sotto accusa prima da Helena Prestes e poi da Federico Chimirri, Tommaso Franchi e Lorenzo Spolverato, che ha detto di vederla come una "fenomena" dopo essere stata eletta finalista.

Dopo essersi scontrata in diretta con Chimirri e Spolverato, la giovane finalista ha litigato con Giglio e con Chiara Cainelli. Il motivo? Ai due concorrenti non è per niente piaciuto l'atteggiamento "infantile" assunto da Zeudi nei confronti di Lorenzo. Cosa succederà nella Casa? Ma soprattutto Chiara riuscirà a chiarire con la Miss prima della nuova puntata? Ricordiamo che, fino a ora, la concorrente trentina si è salvata al televoto grazie ai voti del fandom della sua amica.

Ricordiamo che questa settimana in nomination ci sono Chiara, Helena e Giglio! Chi sarà costretto/a a lasciare la Casa a un passo dalla finalissima? L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per il prossimo lunedì 24 marzo in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.