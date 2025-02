Grande Fratello, Zeudi Di Palma e Maria Teresa Ruta a confronto: "Sono stata tratta in inganno" (VIDEO)

News VIP

Stasera, lunedì 24 febbraio 205, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma hanno deciso di affrontarsi in un lungo faccia a faccia per provare a chiarire le loro incomprensioni.

Maria Teresa Ruta affronta Zeudi Di Palma al Gf

Nuovo confronto nella Casa del Grande Fratello tra Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma. A poche ore dalla nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, la showgirl ha deciso di affrontare l'ex Miss Italia per parlare di quanto accaduto nel corso della diretta precedente. La Ruta ha ammesso di esserci rimasta molto male in quanto, nel momento in cui ha fatto delle insinuazioni sul rapporto tra lei e Helena Prestes, anziché smentire, ha permesso che si creassero dei fraintendimenti:

"Sono stata tratta in inganno. Tu non mi hai fermata, ho fatto brutta figura con Helena" ha dichiarato Maria Teresa, sostenendo di trovare in Zeudi alcune contraddizioni dopo la rivelazione su Helena. Immediata la replica della giovane concorrente, che ha ribadito di non essere a conoscenza di quanto accaduto tra Rosalindà Cannavo e Dayane Mello nella famosa Casa di Cinecittà. Non contenta, la Ruta ha continuato: "Pretendevo delle spiegazioni. Io mi metto dalla parte di quella che ha potuto capire male, ma volevo capire perché non mi hai fermata quando ho fatto questa supposizione". "Io te lo avrei anche detto" ha ribattuto l'ex Miss Italia, che ha poi cercato di tranquillizzare la sua compagna di avventura.

A nulla sono servite le rassicurazioni di Zeudi visto che Maria Teresa ha continuato il suo sfogo non riuscendo a nascondere il suo dispiacere per le accuse mosse: "Io non voglio insinuare una cosa sbagliata". Il lungo confronto tra le due concorrenti del Gf si è poi concluso con un abbraccio.

Shaila Gatta al centro delle polemiche

Shaila Gatta è finita nuovamente al centro delle polemiche per il comportamento assunto nei confronti di Tommaso Franchi. Durante un innocente gioco della verità, la giovane ballerina campana si è lasciata andare a delle rivelazioni molto intime sul giovane idraulico. "Francamente hai un pi**llo piccolo! Me l'ha detto Mavi" ha affermato divertita la fidanzata di Lorenzo Spolverato provocando la reazione immediata del gieffino, che ha tentato di negare, suscitando ulteriori risate tra gli altri concorrenti del Grande Fratello.

Non contenta. Shaila ha poi puntato il dito contro Helena dedicandole una canzone piena di veleno. Una vera e propria dichiarazione di guerra nei confronti della concorrente brasiliana. Davanti a una divertita Chiara Cainelli, l'ex velina di Striscia la Notizia ha messo a nudo le insicurezze della modella, sottolineando come l’umiltà sia un valore poco considerato nella Casa.

Come reagirà la Prestes? Noi siamo quasi sicuri che la bella modella non la prenderà tanto bene. Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show, che andrà in onda stasera lunedì 24 febbraio 2025 su Canale 5. Ricordiamo che i concorrenti al televoto per l'eliminazione sono: Shaila, Chiara, Giglio, Iago e Mattia. Chi uscirà?

