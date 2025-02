Grande Fratello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sbilancia sulle coppie nate nella Casa: "Salvo solo loro"

News VIP

L'ex corteggiatrice Martina Grado commenta i tronisti dell'ultima stagione di Uomini e Donne e dice la sua sulle coppie nate nella Casa del Grande Fratello.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 24 febbraio 2025 su Canale 5. Nell'attesa, un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rilasciato una lunga intervista in cui ha commentato il cast dell'attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Martina Grado commenta le coppie del Gf

La 18esima edizione del Grande Fratello, che andrà in onda fino a fine marzo per poi lasciare spazio a The Couple con Ilary Blasi, sta incontrando parecchie difficoltà soprattutto in termini di ascolti. A commentare il reality show e i suoi protagonisti ci ha pensato un'ex amata corteggiatrice di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Martina Grado che, ospite a Casa Lollo, ha rivelato il suo reale pensiero sulle coppie nate nella Casa più spiata d'Italia:

Di questa edizione del Gf salvo la coppia formata da Shaila e Lorenzo. Nel racconto su come è nata la loro storia ho visto della naturalezza. Per tutto il resto penso che il Gf debba iniziare a durare di meno perché poi dopo un po’ è inevitabile che si cada in determinate discussioni e problemi. Sono troppo stressati. Penso che fuori non durerebbe quasi nessuno. Forse Giglio e Yulia. Se vanno avanti altri 3 mesi alla fine li trovi tutti accoppiati.

Dopo aver rivelato di salvare la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, l'ex protagonista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha parlato della possibilità di partecipare ad altri programmi televisivi. A proposito di varcare la famosa porta rossa e mettersi in gioco nel reality show di Alfonso Signorini, Martina ha confessato:

Penso di non essere fatta per il Gf perché diventerei un comodino, non creo dinamiche. Temptation Island? sinceramente il fatto che lì rischi di far passare le cose per quelle che non sono. Non sai mai come verrà montato il tutto, come verrà gestito. Devi aspettare un’estate intera per poterti esporre e magari far capire delle cose che non sono state intese nel modo giusto e rischiando anche di sporcare la tua persona o la tua coppia.

Mattia a rischio eliminazione

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 24 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto per l'eliminazione sono: Chiara Cainelli, Giglio, Iago Garcia, Shaila Gatta e Mattia Fumagalli. Dopo Maxime Mbandà, chi sarà costretto/a ad abbandonare la famosa Casa?

Secondo molti, quello più a rischio sarebbe Mattia. Il nuovo concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini si è esposto in modo molto chiaro e netto nei confronti di Shaila e Lorenzo, spiegando di essere rimasto molto deluso dalla ballerina che, a parer suo, pensa solo al gioco e non è interessata alla vita degli altri coinquilini.

Tanti sono stati i commenti a favore di Fumagalli, ma altrettanti quelli di coloro che non si fidano affatto della sua buona fede: "Mattia è subdolo", "Falso, strafalso, falsissimo Mattia". E ancora: "Verrò a trovarti ai piani di Bobbio", "È l'unico umano in un mare di personaggi". Ora resta solo da vedere se la potente fandom degli Shailenzo decida di farlo fuori dal gioco o meno.

