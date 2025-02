Grande Fratello, Zeudi Di Palma contro Helena Prestes: "Mi ha messo in cattiva luce, non è mia amica!" (VIDEO)

News VIP

Dopo essersi scontrata con Helena Prestes, Zeudi Di Palma si è lasciata andare a un duro sfogo con alcuni concorrenti del Grande Fratello in cui ha esternato il suo fastidio nei confronti della modella brasiliana.

Nella Casa del Grande Fratello la tensione è davvero alle stelle. Se da una parte Lorenzo Spolverato si è scagliato contro Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi,Zeudi Di Palma si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha esternato il suo fastidio per il comportamento assunto da Helena Prestes.

La delusione di Zeudi

Helena Prestes e Zeudi Di Palma sono ai ferri corti al Grande Fratello. Tutto è nato quando, durante il gioco delle domande organizzato da Mattia Fumagalli e da alcuni inquilini, la modella brasiliana ha accusato l'ex Miss Italia di non essersi esposta in molte situazioni. Accuse che hanno deluso e indispettito la giovane campana che, al termine del gioco, si è lasciata andare ad un duro sfogo con Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Alfonso D'Apice.

Zeudi ha rivelato che non si aspettava che Helena potesse attaccarla e criticarla di fronte a tutti, soprattutto perché sperava in un riavvicinamento. "Mi ha messo in cattiva luce. L'ho sempre detto che non è mia amica" ha confessato la giovane concorrente provocando la reazione di Shaila e Alfonso, che l'hanno invitata ad allontanarsi dalla modella brasiliana e a prestare più attenzione: "Lei non aspetta un secondo a metterti in difficoltà".

Turbata e spiazzata dalla situazione e dal comportamento assunto da Helena nei suoi confronti, Zeudi ha abbandonato la conversazione. A cercare di consolarla ci ha pensato la sua amica Chiara. "Mi dispiace, non stare male per questa cosa. Inizia a valutare". "Lei ti ha usata ai fini di un gioco" ha ribadito Shaila, disprezzando l'atteggiamento della nuova fiamma di Javier Martinez "Non ha avuto la sensibilità di proteggerti". Dopo aver ascoltato i consigli delle sue compagne di avventura, l'ex Miss Italia ha ribadito la sua delusione, ammettendo di essersi sempre esposta, quando necessario, e proprio per questo non comprende il motivo di queste accuse gratuite:

In quel momento, non mi ha voluto bene. Helena pensa che mi devo esporre stando dalla sua parte, ma non starò mai dalla sua parte e nemmeno da quella di Lorenzo. Se una persona me la voglio vivere, me la vivo a prescindere da quello che dicono gli altri.

Alfonso e il rapporto con Javier

È tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 17 febbraio su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto anche la neo coppia formata da Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice. I due giovani innamorati riusciranno a superare il televoto insieme o saranno costretti a salutarsi?

In attesa di scoprire il suo destino nella Casa del Gf, Chiara ha deciso di confrontarsi con Alfonso e chiedergli delucidazioni in merito al suo attuale rapporto con Javier Martinez. Il concorrente campano ha ammesso che i due non stanno passando molto tempo insieme da quando si sono rispettivamente impegnati: "Ci siamo fidanzati quasi contemporaneamente, io preferisco passare il tempo con te e lui lo sa". Non solo. L'ex volto di Temptation Island ha anche sottolineato come la cosa sia partita più da parte sua che dal pallavolista argentino: "In questo momento ho avuto dei giorni un po' così".

Una cosa è certa: gli schieramenti createsi hanno completamente scombussolato gli equilibri all'interno della Casa del Gf. Riusciranno Alfonso e Javier a recuperare il loro rapporto di amicizia? Ricordiamo che insieme a Chiara e Alfonso, i concorrenti a rischio eliminazione sono Amanda Lecciso, Iago Garcia, Giglio e Shaila Gatta.

