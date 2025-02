Grande Fratello, faccia a faccia tra Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi: "Mi stai mettendo in discussione per il gioco"

News VIP

Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi sono davvero ai ferri corti? Ecco cosa è successo nella notte nella Casa del Grande Fratello tra i due giovani concorrenti.

Stasera, lunedì 17 febbraio 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova e scoppiettante puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono finiti nel mirino di Lorenzo Spolverato.

Scontro al Gf tra Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi

Dopo essersi confrontato con Chiara Cainelli, Alfonso D'Apice e Shaila Gatta circa il comportamento inaspettato assunto da Mariavittoria Minghetti nei loro confronti, Lorenzo Spolverato ha deciso di affrontare Tommaso Franchi. Senza troppi giri di parole, il finalisti del reality show di Alfonso Signorini ha ammesso di esserci rimasto male in quanto, reputandolo un suo amico, sperava di ricevere da parte sua una tutela maggiore:

Magari tutelare è sbagliato, ma sono sempre andato dalla parte vostra. L'ho fatto perché vi voglio bene e non volevo mettervi contro tutta la Casa. Per me è stato un proteggere la coppia [...] Per me è tutta una concezione di rispetto e protezione.

Leggi anche Tutti contro tutti al Gf: ecco cosa sta succedendo

Le parole di Lorenzo hanno infastidito Tommaso che, fermo sul suo punto di vista, pensa che in determinate occasioni si sia esposto solo perché condivideva il loro punto di vista: "Per me, la tutela non esiste qui dentro. Per me è essere d'accordo con un mio pensiero e seguire quella linea". Non avendo percepito affetto e vicinanza da parte sua, il modello milanese ha messo in dubbio il loro rapporto e lo ha accusato di essersi avvicinato a lui solo ed esclusivamente ai fini del gioco. "Per me sei mio amico. Tu metti in discussione le amicizie per il gioco" ha prontamente replicato il giovane idraulico deluso e amareggiato dal comportamento del suo compagno di avventura "Anche se non prendo le tue parti, per me sei un amico. Per te non è così?". I due riusciranno a riallacciare i rapporti o finiranno per perdersi completamente?

Mariavittoria Minghetti sotto accusa

La finale del Grande Fratello è sempre più vicina e le tensioni nella Casa sono pungenti. Il gruppo si è completamente schierato e le fazioni createsi hanno portato Mariavittoria Minghetti ad allontanarsi da alcuni concorrenti. Dopo essersi scontrata con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che l'hanno duramente criticata, la dottoressa si è confrontata con Chiara Cainelli per chiarirle una volta per tutte la sua posizione.

Mariavittoria ha rivelato di essere molto triste per aver perso il rapporto con alcune persone alle quali si era affezionata, come gli Shailenzo e Alfonso D'Apice, ma allo stesso tempo ha ammesso di non volersi schierare con nessuna fazione e di voler solo stare bene nel tempo che le rimane nella Casa. "Non mi metto a combattere guerre non mie. Se devo nominare un concorrente per aver fatto qualcosa a me, lo nomino, per aver fatto qualcosa a qualcun altro, non lo faccio" ha concluso la giovane dottoressa. Cosa succederà ora?

Ricordiamo che i concorrenti al televoto, e quindi a rischio eliminazione, sono Alfonso D'Apice, Amanda Lecciso, Shaila Gatta, Chiara Cainelli, Iago Garcia e Giglio. Chi uscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda stasera, lunedì 17 febbraio, alle 21.40 su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.