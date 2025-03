Grande Fratello, Zeudi Di Palma affronta Stefania Orlando: ecco cosa è successo tra le due concorrenti (VIDEO)

News VIP

In un momento di confidenza, Zeudi Di Palma ha confessato a Stefania Orlando di voler essere accettata da lei. La showgirl, però, ci ha tenuto a sottolinearle il suo pensiero: "Se tu piangi mi disarmi e faccio tanti passi indietro".

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 3 marzo 2025 su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma hanno deciso di confrontarsi a cuore aperto per analizzare i motivi delle loro discussioni e cercare di riappianare il loro rapporto.

Zeudi Di Palma e Stefania Orlando a confronto

Stefania Orlando e Zeudi Di Palma si sono rese protagoniste di un lungo e sincero confronto nella Casa del Grande Fratello. A prendere la parola per prima è stata l'ex Miss Italia che, senza troppi giri di parole, ha ammesso di stimare la showgirl e di considerarla un punto di riferimento importante all'interno della Casa più spiata d'Italia: "Ci tengo tanto a te".

"Anche io sono molto legata a te, vederti piangere mi disarma" ha confessato Stefania. Colpita e intenerita dalle parole di Zeudi, l'amata concorrente ha cercato di giustificare i suoi modi spesso diretti e duri, invitando però la giovane gieffina a esprimere le proprie idee senza piangere, anche perché in puntata si dimostra determinata e combattiva. Dopo aver ascoltato i consigli della Orlando, la ragazza ha spiegato che, molto spesso, il pianto è una reazione alle parole forti delle persone a cui vuole bene.

"Io ti tratto alla pari" ha dichiarato Stefania, facendo intendere a Zeudi di essere sempre pronta al chiarimento e a ritrattare eventuali posizioni "Ti posso accettare per mille cose ma non condividere un comportamento". Il confronto tra le due concorrenti è stato poi interrotto da Maria Teresa, che ha chiesto all'ex Miss Italia di andare a lavare i piatti.

Scoppia la lite tra Zeudi e Maria Teresa

Subito dopo essersi confrontata e chiarita con Stefania Orlando, Zeudi Di Palma si è resa protagonista di un'accesa discussione con Maria Teresa Ruta. Il motivo? La giovane concorrente non ha per niente apprezzato il comportamento della donna, che ha interrotto la sua conversazione con Stefania per chiederle di andare a pulire la cucina insieme a Chiara Cainelli.

Rimasta sola con Chiara, Zeudi ha commentato l'accaduto insinuando che Maria Teresa si stia comportando così solo perché teme di andare in Nomination. Il confronto è poi continuato in giardino, con l'ex Miss Italia che sostiene che i rapporti umani vengono prima della cucina e la nota giornalista che esige rispetto per il lavoro di Federico Chimirri. Tra accuse reciproche, le due concorrenti non sono arrivate ad alcun punto di incontro. Riusciranno a chiarirsi prima della nuova puntata?

Sia Zeudi che Maria Teresa sono al televoto per l'eliminazione e che quindi rischiano di dover abbandonare definitivamente il reality show di Alfonso Signorini. Insieme a loro ci sono Chiara, Helena Prestes e Mattia Fumagalli. Ricordiamo che, tra tutti i nominati, l'ex Miss Italia è l'unica che possiede il famoso biglietto per rientrare in gioco. L'appuntamento con il Gf è per stasera, lunedì 3 marzo 2025, alle 21.40 su Canale 5.

