Grande Fratello, Shaila Gatta contro Helena Prestes e Javier Martinez: "Non starò mai dalla loro parte" (VIDEO)

News VIP

Shaila Gatta è tornata all'attacco contro Helena Prestes e Javier Martinez. Secondo la ballerina, i due amati concorrenti del Grande Fratello stanno mettendo in atto solamente delle strategie nella Casa.

Stasera, lunedì 3 marzo 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, Shaila Gatta è tornata all'attacco contro Helena Prestes e Javier Martinez, rei secondo lei di aver messo in atto una vera e propria strategia solo ed esclusivamente per ottenere maggiore visibilità.

Le critiche di Shaila

Helena Prestes e Javier Martinez sono nuovamente finiti nel mirino di Shaila Gatta. Parlando con Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, la concorrente campana del Grande Fratello ha iniziato il suo sfogo criticando duramente il pallavolista argentino. Secondo la ballerina, Javier, a differenza sua e di Lorenzo Spolverato, non ha una personalità forte e che solo grazie alla sua batosta sentimentale ha assunto un'identità più definita nel percorso nella Casa.

Dopo aver criticato Javier, Shaila ha puntato il dito contro Helena, rea di aver portato scompiglio e accese discussioni all'interno del gioco. Non contenta, l'ex velina di Striscia la Notizia ha rincarato la dose insinuando di aver notato atteggiamenti molto competitivi ed egocentrici e accusando la modella brasiliana di cercare visibilità attraverso la competizione con le altre donne della Casa:

Non vedono l'ora di buttare fango su Lorenzo, io non starò mai dalla loro parte. Sono dalla parte delle persone vere e sincere. Dove c'è lei c'è discussione. Lei compete tantissimo con le altre donne [...] Se hai personalità verrai notata lo stesso, lei ha bisogno di affossare tutti per emergere. Vuole essere l'unica e la sola. Non credo più a niente di quello che fa.

Leggi anche Chiara Cainelli ancora contro Javier Martinez

Shaila è poi tornata a parlare della recente discussione avvenuta durante la gita fuori dalla Casa del Gf, ribadendo che il gesto affettuoso di Helena nei suoi confronti era in realtà solo una mossa strategica. Dopo aver ascoltato il pensiero della ballerina, Zeudi ha condiviso un ulteriore dettaglio su Javier, che si sta dimostrando più gentile con lei. Un comportamento che non convince per niente la ballerina, che ha messo in guardia l'amica, suggerendo che il ragazzo potrebbe avere secondi fini e che nella Casa nessuno si fa scrupoli a usare gli altri per emergere.

Nuovo confronto tra Shaila e Lorenzo

Shaila Gatta continua a stare al centro dell'attenzione mediatica per la sua situazione sentimentale. La sua storia d'amore con Lorenzo Spolverato sembra essere messa in sospeso, nell'attesa di capire cosa è meglio fare per entrambi. Dopo un'analisi personale, i due concorrenti del Grande Fratello si sono nuovamente confrontati riconfermando di voler restare separati.

Shaila è convinta che Lorenzo sia stato più sé stesso nel mostrarsi e di far vedere com'è. Il problema, però, è che lui non la fa sentire libera di esprimersi, la sua personalità è troppo forte e lei non vuole sentirsi più così insicura. Dal suo canto, invece, il modello milanese ha affermato di aver bisogno di continui stimoli, ma di costruire anche. "La paura di amare e di lasciarsi amare, questo ci blocca", ha affermato la ballerina. Cosa succederà tra i due?

Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda stasera lunedì 3 marzo 2025 su Canale 5. I concorrenti al televoto, e che quindi rischiano l'eliminazione dal gioco, sono Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli. Dopo Amanda Lecciso, chi uscirà dalla Casa?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.