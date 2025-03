Grande Fratello, Zeudi contro Helena e Mariavittoria: "Si stanno alleando tutti per screditarmi" (VIDEO)

News VIP

Durante un confronto con Chiara Cainelli, la finalista Zeudi Di Palma si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha criticato il comportamento assunto da Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello.

Nonostante manchino pochi giorni alla finale, le tensioni non sembrano placarsi al Grande Fratello. Nelle ultime ore, infatti, la discussa finalista Zeudi Di Palma ha puntato il dito contro Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti, criticandole duramente per il loro atteggiamento assunto nella Casa più spiata d'Italia.

Zeudi critica Helena e Mariavittoria al Gf

Fervono i preparativi per l'ultima puntata di questa lunga e discussa edizione del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 31 marzo 2025. Se Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e Helena Prestes sono stati già proclamati finalisti, le concorrenti Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli si giocheranno il quinto e ultimo posto in finale!

Nell'attesa di scoprire il nome del vincitore del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Zeudi si è lasciata andare a un duro sfogo con la sua amica Chiara in cui ha criticato l'atteggiamento di alcuni concorrenti, in particolar modo di Mariavittoria e Helena. Secondo la giovane Miss, la fidanzata di Tommaso Franchi non ha mai alzato la mano in puntata per dire la sua, ma adesso che si avvicina la finale si sente in diritto di esprimere la propria opinione anche su argomenti che non la riguardano.

A proposito della Prestes, invece, Zeudi si è fatta un'idea ben precisa. "Non mi faccio più prendere in giro dalle persone" ha dichiarato la giovane finalista, convinta che la modella brasiliana voglia manipolare le situazioni a suo vantaggio. Non solo. Dopo aver criticato le due concorrenti, la Di Palma ha puntato il dito contro alcuni inquilini, i quali prima nominavano Helena per i suoi modi di fare irruenti e adesso la spalleggiano in cerca di alleanze. Zeudi è certa che l'obiettivo di tutti sia quella di screditare sia lei che Chiara.

La sfuriata di Mariavittoria

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti si è lasciata andare a una vera e propria sfuriata contro Zeudi Di Palma. Esausta e infastidita dal comportamento "da maestrina" assunto dall'ex Miss Italia nella Casa, la dottoressa ha deciso di vuotare il sacco e rivelare il suo reale pensiero su di lei.

"È insopportabile. Ho lasciato correre troppe volte. Mi sono rotta altamente e sono piena" ha sbottato la fidanzata di Tommaso Franchi rivelando a Jessica Morlacchi tutto quello che pensa sulla giovane Zeudi. Non contenta, Mariavittoria ha poi continuato il suo sfogo con Lorenzo Spolverato: "Ma poi lei che mi insegna la vita? Quella è venuta qui dentro per farsi la storia con Helena e ha creato le Zelena. Non mi ha parlato da quando è entrata e adesso mi deve rompere...Mi deve lasciare stare in pace e non scassarmi".

Considerando lo strapotere del fandom di Zeudi, con questa sfuriata Mariavittoria si sarà davvero giocata la finalissima? Ricordiamo che lei e Chiara Cainelli sono al televoto per il quinto posto da finalista. Chi vincerà? Per scoprirlo non ci resta che attendere l'ultima puntata del reality show, che andrà in onda lunedì 31 marzo in prima serata su Canale 5.

