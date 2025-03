Grande Fratello, Lorenzo scrive in lacrime una lettera a Shaila: "Voglio vincere per noi due"

News VIP

A pochi giorni dalla conclusione del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato si lascia andare a profonde riflessioni e dichiarazioni d'amore nei confronti di Shaila Gatta.

Lunedì 31 marzo, si concluderà questa lunga edizione del Grande Fratello iniziata più di sei mesi fa, il 16 settembre 2024. A contendersi lo scettro, al momento sono sei concorrenti: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Helena Prestes e MariaVittoria Minghetti che insieme Chiara Cainelli sono al televoto per l'ultimo posto riservato ai finalisti.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato a Shaila Gatta: "Mi manchi da morire"

Lorenzo Spolverato, nel corso della semifinale, ha dovuto dire "addio" a Shaila Gatta, la ballerina campana con cui ha costruito un'intesa quanto turbolenta storia d'amore. Shaila ad un passo dalla finale, è stata infatti eliminata al televoto contro Helena e Chiara. Il modello milanese sembra in questi giorni molto provato e particolarmente nostalgico della sua fidanzata. Oggi, in lacrime, ha scritto una lettera per Shaila che ha poi letto in confessionale.

"A volte il destino è imprevedibile e per me tu Shaila hai sempre vinto, sei il mio Grande Fratello e io voglio vincere per noi due. Mi manchi già da morire, siamo qualcosa di molto più grande di tutto questo e la meraviglia è che ti ho incontrato. Non sarà una settimana facile, ma se devo combattere perché è l’ultima, combatto per me, per te, per noi. Ricordati che ti amo e che tra una settimana ti rivedo e finalmente inizia il noi grande che ho sempre sperato."

lorenzo mi hai uccisa DIO SANTO pic.twitter.com/IBNElB7AgB — silvia (@silviaaa356) March 26, 2025

Mentre Lorenzo scrive lettere e manifesta un grande mancanza nei confronti di Shaila, quest'ultima, invece, secondo dei recenti rumors, sembra che voglia allontanarsi Spolverato. La questione verrà affrontata durante la prossima puntata in cui si capirà meglio i reali sentimenti della ballerina, tuttavia, secondo delle recenti indiscrezioni, Shaila sembra voglia incontrare Lorenzo e metterlo al corrente del suo desiderio di chiudere la storia.

Ecco cosa hanno riportato Amedeo Venza e Deianira Marzano:

“Shaila ha chiesto di poter inviare una lettera a Lorenzo! Una persona molto vicina mi ha raccontato che, dopo aver lasciato il programma, si sente un po’ confusa riguardo ai suoi sentimenti verso Lollo, anche a causa di influenze esterne. Lunedì dovrebbe esserci un confronto!”

Si parla di una "crisi" che sta vivendo Shaila che forse, fuori dalla Casa, si è accorta che la relazione con Lorenzo l'abbia alla fine penalizzata:

“Shaila sta attraversando un periodo di forte crisi. Spero davvero che le cose possano sistemarsi, soprattutto con Lorenzo. Oggi più che mai, ha preso consapevolezza di molte cose che non hanno funzionato e che, purtroppo, non l’hanno nemmeno protetta. Tuttavia, si è sentita con la mamma di Lorenzo e hanno parlato a lungo; i loro rapporti sono molto affettuosi.”

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .