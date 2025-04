Grande Fratello, Yulia Bruschi rompe il silenzio sui social dopo la finale del reality show: ecco cosa ha rivelato

News VIP

A pochi giorni dalla finale, l'ex gieffina Yulia Bruschi ha pubblicato un lungo post sui social in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello: "È stato un percorso ricco di sfide, un'esperienza unica e indimenticabile".

Lunediì 31 marzo 2025 è calato ufficialmente il sipario sul Grande Fratello. Tra i concorrenti della 18esima edizione c'è stata anche Yulia Bruschi che, a pochi giorni dalla finale, ha voluto pubblicare un lungo post sui social in cui ha fatto un bilancio della sua incredibile esperienza nella Casa più spiata d'Italia.

Le confessioni di Yulia Bruschi

Dopo sei lunghi mesi, la 18esima edizione del Grande Fratello ha chiuso ufficialmente i battenti. A trionfare è stata Jessica Morlacchi, seguita da Helena Prestes e Chiara Cainelli. Tanti i concorrenti che hanno animato il reality show condotto da Alfonso Signorini, che ora lascerà spazio a The Couple - Una vittoria per due, il nuovo e attesissimo reality game di Ilary Blasi in partenza il prossimo lunedì 7 aprile 2025 su Canale 5.

A distanza di alcuni giorni dalla finale del Gf, in molti hanno deciso di intervenire sui social per ricordare la loro esperienza nella Casa. Tra questi, anche Yulia Bruschi che, nelle ultime ore, ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui ha fatto un bilancio del suo percorso nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Percorso impreziosito dalla bellissima storia d'amore nata con Giglio:

È stato un percorso ricco di sfide, emozioni, crescita, tanto coraggio, amore e soprattutto, di legami che mi porterò nel cuore per sempre. Desidero ringraziare ciascuno di voi per il vostro supporto, la vostra dedizione e il vostro impegno che hanno reso questa esperienza unica e indimenticabile. [...] Sono grata per l’opportunità di mettermi alla prova e raccontare un po’ della mia storia. Mentre mi preparo a intraprendere nuovi percorsi, porto con me le lezioni apprese e i ricordi creati. Ho colto un concetto fondamentale: gli errori sono opportunità di crescita. Grazie ancora a tutti. È stato un onore condividere questo viaggio con voi!

Le parole di Federica Petagna sul Gf

Yulia Bruschi non è stata l'unica a voler ricordare l'esperienza al Grande Fratello. Anche Federica Petagna, che nella Casa si è resa protagonista di un triangolo amoroso insieme al suo ex Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi, ha deciso di intervenire sui social e fare un bilancio del suo percorso nel reality show di Canale 5. L'ex volto di Temptation Island ci ha tenuto a ringraziare tutte quelle persone che l'hanno sempre sostenuta e supportata nel corso dei mesi, in primis il suo amato Stefano:

Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che mi sono stati vicino dall’inizio e che continuano a credere in me, anche quelli che, in passato, magari avevano dubbi e oggi si sono ricreduti. Un abbraccio speciale a tutte le persone che si sono riviste nella mia storia. Sono grata del fatto che le mie esperienze, le mie sfide e i miei cambiamenti vi abbiano toccato e vi abbiano fatto sentire meno soli. L’amore che condivido con te (riferendosi a Stefano ndr), mi motiva ogni giorno a crescere, a non mollare mai e a credere che tutto è possibile. Questo viaggio è tanto mio quanto nostro.

Ricordiamo che, come annunciato da Alfonso Signorini durante la finale, il Gf tornerà a settembre in versione Gold per celebrare il suo 25° anniversario. Stando ad alcune indiscrezioni, il cast sarà composto per metà da ex concorrenti e per metà da volti inediti. Ma chi ci sarà al timone? La frase pronunciata dal conduttore e giornalista durante l'ultima puntata del popolare reality show di Canale 5 è stata interpretata da molti come un possibile addio. Sarà davvero così?

