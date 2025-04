Grande Fratello, ex volto di Temptation Island boccia la coppia formata da Helena e Javier ed elogia Spolverato

News VIP

L'ex protagonista di Temptation Island, Manuel Maura, commenta l'ultima discussa edizione del Grande Fratello rivelando il suo pensiero sui finalisti Helena Prestes e Lorenzo Spolverato.

La 18esima edizione del Grande Fratello si è conclusa da poco, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro del gossip. A dire la sua ci ha pensato un ex protagonista di Temptation Island che, in un'intervista rilasciata alla rivista MIO, ha rivelato il suo pensiero su Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Helena Prestes e Javier Martinez.

Manuel Maura commenta il cast del Gf

Lunedì 31 marzo 2025 è andata in onda l'ultima puntata di questa lunga e discussa edizione del Grande Fratello. A spegnere le luci della Casa più spiata d'Italia sono state Helena Prestes e Jessica Morlacchi, con quest'ultima che si è aggiudicata a sorpresa la vittoria finale. Un risultato davvero inaspettato visto che la modella brasiliana era la favorita insieme a Zeudi Di Palma.

A commentare il cast del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è arrivato un volto dell'ultima stagione di Temptation Island. Stiamo parlando di Manuel Maura che, in una nuova intervista rilasciata a MIO, ha rivelato di aver apprezzato la scelta degli autori di non squalificare Lorenzo Spolverato dal gioco e bocciato la coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez. Secondo l'ex fidanzato di Francesca Sorrentino, tra la modella brasiliana e il pallavolista argentino non ci sarebbe amore, ma solo un grande bene:

Se è rimasto nella Casa è perché non ha meritato la squalifica, è stato uno dei protagonisti di questo Gf e squalificarlo sarebbe stato insensato. Gli autori hanno valutato bene e hanno fatto altrettanto bene a tenerlo. Tra lui e Shaila penso ci sia tanta chimica, hanno due caratteri esuberanti. Tra Helena e Javier non vedo amore vero, ma un bene reciproco. Nella Casa hanno entrambi avuto bisogno di una persona e si sono avvicinati. Secondo me, non c'è quella scintilla per cui una storia possa germogliare. I miei due favoriti per la vittoria finale sono sempre stati Helena o Lorenzo.

Manuel Maura pronto a riconquistare Francesca Sorrentino?

Chiuso il capitolo Grande Fratello, Manuel Maura ha smentito i rumor che lo volevano nel cast di The Couple - Una vittoria per due e parlato della sua attuale situazione sentimentale. A proposito di Francesca Sorrentino, l'ex volto di Temptation Island ha svelato in che rapporti è oggi con l'ex tronista di Uomini e Donne e se è davvero intenzionato a riconquistare il suo cuore.

"Ora come ora sto cercando la mia serenità e credo che ci stia anche riuscendo. Con Francesca non lo so, mai dire mai!" ha confessato Manuel parlando di un possibile ritorno di fiamma con la sua ex Francesca. A proposito, invece, di una sua possibile partecipazione al nuovo reality game condotto da Ilary Blasi e in partenza il prossimo lunedì 7 aprile 2025, il ragazzo ha ammesso: "Non ho sostenuto nessun provino, ma se dovessero chiamarmi valuterei senz'altro". Per la gioia di tutti i fan del Gf, ricordiamo che tra i protagonisti di The Couple ci sarà anche l'ex gieffino Antonino Spinalbese.

