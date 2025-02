Grande Fratello, Yulia Bruschi: "Non sarò in studio questa sera, non è colpa mia! Con Simone nessun ritorno"

News VIP

Yulia Bruschi, tramite il suo profilo Instagram, ha comunicato che non sarà presente nella puntata di questa sera del Grande Fratello e ha aggiunto che Simone Costa, l'ex fidanzato, ha agito per "una vendetta personale"

Nel corso della puntata di questa sera del Grande Fratello, era stato annunciato un nuovo confronto tra Luca Giglioli e Yulia Bruschi in merito alle foto che sono state diffuse dal magazine Chi, che ritraevano l'ex gieffina in compagnia dell'ex fidanzato Simone Costa. Le indiscrezioni relative ad un ritorno di fiamma tra loro, circolano ormai da diversi giorni e Costa ha rilasciato anche un'intervista al settimanale NuovoTv in cui ha affermato che Yulia "tiene due piedi in due scarpe" aggiungendo che sono tornati a frequentarsi.

Grande Fratello, Yulia Bruschi sull'ex fidanzato: "Non c'è nessun ritorno, tutto ció è frutto di una vendetta personale, completamente architettata"

Stasera, tuttavia, Giglio non incontrerà Yulia. A rivelarlo la stessa ex gieffina sui social, facendo presente che tale scelta non è stata una sua decisione. La Bruschi ha inoltre affermato di essere vittima di una vendetta da parte di Simone Costa con cui ad oggi, non ci sarò più alcun rapporto, nemmeno civile.

“La calma e la virtù dei forti, Si! Ma a tutto c'è un limite.Stasera Non sarò in puntata ma non per voler mio. Ma per una questione di rotazione degli ex concorrenti. Riguardo agli ultimi avvenimenti: tutto ció è frutto di una vendetta personale, completamente architettata."

Alla luce di una non accettazione della fine di una relazione. Si insinua costantemente e si mette in dubbio e a repentaglio il mio rapporto con Giglio, io sono sicurissima della mia scelta. E mai e stata messa in dubbio. Non voglio più che insinui un presunto tradimento. Perché non c'è mai stato e mai ci sarà. Non c'è nessun ritorno! Ad oggi non c’è nemmeno più una minima possibilità di rapporto civile. Non voglio che mi si venga associata alla figura di questa persona.Ho voluto appianare la situazione processuale in corso, ma il mio comportamento è stato completamente travisato. Il mio intento era in buona fede non ho mai dato modo e maniera di poter far pensare che ci fosse altro."

E ancora:

"Ho peccato di ingenuità nel credere che questa persona fosse sulla mia stessa lunghezza d'onda e nel mentre mi utilizzava e mi "vendeva". Quanto male, purtroppo mi sono fidata di chi diceva di volere il mio bene e tenere alla mia persona. Tutte le cose che ha fatto dimostrano il contrario e confermano che dal primo istante il fatto che mi sia fidata della persona sbagliata. Ad oggi voglio concentrarmi nella mia relazione, nel mio lavoro e nel mio futuro.”

