Grande Fratello, Yulia Bruschi sorpresa abbracciata teneramente al suo ex compagno

Dopo l'intervista a NuovoTv, Simone Costa, ex fidanzato di Yulia Bruschi, è stato paparazzato con l'ex gieffina in diverse occasioni. I due appaiano vicini e intimi. Questa sera, Giglio verrà a conoscenza di tutto nel corso della trentaquattresima puntata del Grande Fratello.

Dopo l'intervista pubblicata su NuovoTv, sono emerse nuove indicazioni sul rapporto tra Yulia Bruschi e Simone Costa, ovvero l'ex fidanzato della modella tra gli ex inquilini del Grande Fratello.

Grande Fratello, Yulia Bruschi nuovamente paparazzata con l'ex fidanzato

La Bruschi è stata paparazzata in diverse occasioni con Simone in atteggiamenti intimi. L'ex gieffina ha smentito ci fosse un riavvicinamento con l'ex diverse settimane fa quando ha avuto modo di incontrare Luca Giglioli nella Casa del Grande Fratello.

Il settimanale Chi, ha pubblicato diverse foto tra cui mentre si abbracciano al ristorante di lui e in compagnia di amici in un clima disteso. Yulia, inizialmente ha dichiarato di vederlo in compagna solo dei loro legali, salvo poi ammettere di frequentarlo per cercare di rasserenare gli animi. La vicenda è abbastanza complicata in quanto la Bruschi ha lasciato il Grande Fratello proprio in seguito ad una denuncia da parte dell'ex fidanzato Simone che l'ha accusata di averlo aggredito fisicamente. Yulia durante la sua avventura nel reality, si è legata sentimentalmente a Giglio per il quale ribadisce di provare un sentimento.

Ecco cosa ha riportato il magazine Chi:

"Vediamo Yulia e Simone che si abbracciano all’interno del ristorante di lui, vediamo Yulia e Simone che accompagnano un amico in una concessionaria Ferrari, vediamo Simone che posa accanto a un cervo e depone sulle corna dell’animale il famoso anello che ha regalato a Yulia. Tutti segnali, non troppo velati, a Giglio. Alla luce di questo presunto tradimento che, in realtà è solo un riavvicinamento, fra Yulia e il suo ex, Simone, aspettiamo di sapere come reagirà Giglio che, tra l’altro, questa sera è in nomination".

Qualche giono fa, Simone Costa ha rilasciato un'intervista a NuovoTv in cui ha affermato che Yulia "tiene due piedi in due scarpe" e che loro sono tornati a frequentarsi. Pur avendo l'ex gieffina smentito, le foto di oggi complicano nuovamente la sua posizione. Giglio che questa sera è in nomination, verrà a conoscenza di tutto. Secondo recenti indiscrezioni, l'ex gieffina avrà un confronto con il parrucchiere romagnolo mentre sarebbe stato negato a Costa un faccia a faccia con lui.

