Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma ha ricevuto la proposta di nozze! (VIDEO)

Selvaggia Roma, ex protagonista di Temptation Island e Grande Fratello Vip, pronta a convolare a nozze con il compagno Luca Teti.

Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma presto sposa

Selvaggia Roma ha conosciuto il successo televisivo con Temptation Island, dove ha partecipato in coppia con l’allora fidanzato Francesco Chiofalo. Poi la romana si è fatta strada anche su Instagram, dove è un’influente piuttosto seguita con ben 1 milione di followers. Selvaggia ha preso poi parte all’eduzione del Grande Fratello Vip migliore di sempre, quella della pandemia dove è entrata a gamba tesa contro Pierpaolo Pretelli, per poi viversi un’esperienza allegra e rilassata che l’ha fatta apprezzare ancora di più al pubblico.

Nel 2022, Selvaggia ha conosciuto e si è innamorata di Luca Teti ed è recentemente diventata mamma di Luce, anche se il suo parto per lei è stato un disastro come ha raccontato a cuore aperto. Selvaggia e Luca sono molto innamorati e pochi giorni fa, in occasione dei festeggiamenti per il battesimo della figlia, il calciatore ha sorpreso tutti, la sua compagna per prima, facendole una romantica proposta di matrimonio con tanto di anello super costoso. Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, Selvaggia Roma e la romantica proposta di nozze

Pochi giorni fa, Selvaggia Roma e Luca Teti hanno festeggiato il battesimo della loro figlioletta Luca, con un party sontuoso e pieno di invitati. Durante la celebrazione dell’evento speciale, Luca ha chiesto di bendare Selvaggia e poi le ha fatto una romantica proposta di nozze, esponendo all’esterno del locale che ospitava il ricevimento una grande scritta luminosa con scritto “Mi vuoi sposare?”, poi inchinandosi per darle un anello.

La bellezza dell’anello di fidanzamento non è passata inosservata alle fan dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, e infatti sui social molti hanno chiesto dettagli e foto. Selvaggia ha accontentato le richieste sfoggiando delle foto dell’anello in dettaglio: si tratta di un modello in oro bianco, impreziosito da un diamante unico e piuttosto imponente. Auguri ai futuri sposi!

