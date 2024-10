Selvaggia Roma racconta l'esperienza del parto: "E' stato tutto un vero disastro, sono stata male..."

Gossip TV

Selvaggia Roma, ex concorrente del GFVip, ha raccontato sui social l'esperienza del parto. Pochi giorni fa, infatti, è nata la sua piccola Luce. Ecco cosa ha rivelato.

Selvaggia Roma, ex concorente del GFVip e di Temptation Island, è diventata mamma della piccola Luce solo qualche giorno fa. Tornata sui social, Selvaggia ha deciso di condividere con i followers com'è stata l'esperienza del parto per lei.

Selvaggia Roma racconta l'esperienza del parto: "Non voglio mentire, è stato un trauma"

L'influencer solo pochi giorni fa ha annunciato la nascita della piccola Luce, prima figlia nata dalla relazione con il compagno Luca Teti. L'ex gieffina ha rivelato che l'esperienza del parto non è stata per nulla semplice. Appena dopo il parto, infatti, ha raccontato che il suo travaglio è durato 14 ore, ma dopo diverse difficoltà è riuscita a tenere tra le braccia la sua piccola.

Tornata sui social, l'influencer ha svelato nel dettaglio ciò che è successo, condividendo con i followers diversi retroscena anche sul giorno precedente alla nascita della piccola. Pubblicando un filmato su Instagram, l'ex gieffina ci ha tenuto a spiegare che pur essendo consapevole che il post-partum avrebbe comportato non poche difficoltà, non pensava che il suo corpo avrebbe reagito in un certo modo.

Decidendo di raccontare tutto con sincerità, Selvaggia Roma ha ammesso che voleva essere onesta con i suoi followers, non ammantando di perfezione un'esperienza che per lei si è rivelata piuttosto tosta. L'influencer ha raccontato che, dopo il cesareo, ha scoperto una grande solidarietà con le altre neo mamme con cui ha condiviso la stanza. Tra un antidolorifico e un pianto, c'è stato spazio anche per risate e tenerezza e la conoscenza di donne che lei ha definito fantastiche:

"Ho conosciuto delle donne fantastiche, ho visto donne piangere, disperarsi per i punti, eravamo tutte uguali e non vi nego che tra un dolore e un altro, una richiesta di un antidolorifico e un’altra, c’è stata anche qualche battuta, ci siamo aiutate."

Il suo travaglio è durato per ben 14 ore e sebbene inizialmente tutto andasse per il meglio, il suo corpo ha iniziato a cedere: la sua temperatura è salita a 38 e mezzo e per non mettere in pericolo lei e la bambina è stata operata con un cesareo d'urgenza. Ma dopo, ha proseguito, è arrivato per lei il momento più bello della sua vita: la nascita della sua piccola Luce.

Selvaggia Roma è diventata mamma: benvenuta piccola Luce

A pochi giorni dalla nascita di Luce, Selvaggia Roma si è mostrata sui social e ha deciso di raccontare anche dei suoi dolori fisici e delle conseguenze che il suo corpo sta vivendo dopo il parto. L'influencer ha scelto, infatti, come lei stessa ha ammesso, di non indorare la pillola, né di fingere di essersi già ripresa. Come anche altre sue colleghe, come le sorelle Valli, anche Selvaggia Roma ha voluto svelare che non sempre ciò che appare sui social è tutto "rose e fiori" o che è tutto perfetto e patinato.

Parlando delle sue condizioni fisiche, senza mezzi termini ha detto che il suo corpo è devastato e che guardandosi allo specchio non riesce a trattenere le lacrime. Il parto cesareo è stato uno shock per lei e tra il seno indolenzito e il dolore post operazione non sente di essere al meglio. Inoltre, ha ammesso, i dolori che sta provando sono difficili da sopportare anche a livello psicologico e anche per questo ha voluto offrire la sua testimonianza di quanto le è accaduto:

"Il mio corpo è una me***, non mi riesco più a vedere, sono ancora gonfia da morire, mi guardo allo specchio a volte e piango, anche questo è uno shock per noi mamme, anche perché il parto cesareo è a lento rilascio, quindi ci sono due dolori messi insieme, quello al seno da morire, follia pura, anche se massaggio, faccio uscire il latte, poi il taglio del cesareo, il mio cervello sta scoppiando. [...] La realtà è questa e ve la racconto perché siamo tutte uguali."