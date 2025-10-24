Grande Fratello Vip, Massimo Lovati commenta i gossip sulla sua partecipazione

News VIP

Massimo Lovati nel cast del Grande Fratello Vip? L’avvocato rompe il silenzio e commenta così.

Massimo Lovati farà parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini? L’avvocato rompe il silenzio e chiarisce se è stato o meno contattato per il reality show di Canale 5.

Grande Fratello, Massimo Lovati nel cast della nuova edizione?

Sembra che Alfonso Signorini abbia preso alla lettera le parole dell’AD Mediaset Pier Silvio Berlusconi che, alla presentazione dei nuovi palinsesti televisivi della stagione, ha annunciato che il Grande Fratello Vip si farà nel 2026, solo a patto che il conduttore gli proponga una rosa di Vipponi validi. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Gabriele Parpiglia, Signorini avrebbe già iniziato a pensare al cast e avrebbe fatto le prime telefonate informali a Federica Pellegrini, Aida Yespica e Matteo Cambi.

Si tratterebbe di intermediazioni personali con questi personaggi noti, nessuna proposta da parte della redazione né tantomeno trattative economiche ufficiali. Nelle ultime ore poi, si è parlato della presenza di Massimo Lovati al Grande Fratello Vip. Lo scoop lanciato da Davide Maggio e poi ufficializzato da Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano, ripreso anche da Pino Rinaldi su La7 nel suo nuovo programma Ignoto X, ha fatto il giro del web e l’ex avvocato di Andrea Sempio ha deciso di commentare direttamente l’indiscrezione.

Grande Fratello Vip, parla Massimo Lovati

Grazie ai recenti fatti di cronaca ovvero la riapertura del caso di Chiara Poggi che sta tenendo incollati gli italiani alle ultime notizie, il nome di Massimo Lovati è tornato al centro dell’attenzione soprattutto quando l’avvocato è stato licenziato da Andrea Sempio nel bel mezzo delle indagini. Sembra che Alfonso Signorini sia interessato ad avere Lovati nel cast del Grande Fratello Vip, ma sarà veramente così? A parlare è l’avvocato ai microfoni di FanPage.

“Non ne so niente, sono cose di cui si sta occupando il mio agente. Se mi piacerebbe partecipare? A me non piace niente, prendo quello che viene“.

Insomma, Lovati ha confermato di avere un agente che si occupa delle trattative televisive, ma non ha confermato di essere stato contattato da Signorini, anche se le sue parole ci fanno capire che, qualora il presentatore fosse realmente interessato e gli offrisse un cachet interessante, lui non direbbe di no a questa offerta.

