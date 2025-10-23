TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello Vip Anticipazioni: nel cast anche Massimo Lovati?
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello Vip Anticipazioni: nel cast anche Massimo Lovati?

Irene Sangermano

Massimo Lovati nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip? Arriva una clamorosa anticipazione.

Grande Fratello Vip Anticipazioni: nel cast anche Massimo Lovati?

Si prepara la nuova edizione del Grande Fratello Vip e spuntano i primi nomi dei Vipponi che Alfonso Signorini starebbe contattando in questi mesi, in attesa della messa in onda del programma di Canale 5, tra cui quello dell’avvocato Massimo Lovati.

Grande Fratello Vip, Massimo Lovati nel cast?

Pier Silvio Berlusconi l’ha promesso durante la presentazione dei nuovi palinsesti televisivi di Mediaset: il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini si farà nel 2026 solo ed esclusivamente a patto che il presentatore fornisca una rosa interessante di concorrenti. Il flop degli ultimi anni, infatti, ha allarmato i vertici del Biscione che hanno deciso di tornare alle origini, dando a Simona Ventura il timone del Grande Fratello versione Nip. Una scelta poco azzeccata dato che SuperSimo, nonostante piaccia tanto al pubblico in generale, non sta raccogliendo uno share soddisfacente con i suoi inquilini sconosciuti.

Tornando al GF Vip, Signorini sembra stia già lavorando al suo cast e, infatti, nelle ultime settimane si è parlato di telefonate a Federica Pellegrini, Aida Yespica e Matteo Cambi ma si tratterebbe solo di cambi informali. Spunta, tuttavia, un nome inaspettato di un protagonista della cronaca italiana degli ultimi mesi, che ha incuriosito non poco il pubblico, quello di Massimo Lovati.

GF Vip, anticipazioni: Signorini vuole Lovati

Alfonso Signorini starebbe già lavorando alla nuova edizione del Grande Fratello Vip e sarebbe Massimo Lovati il nome bomba che la produzione del reality show di Canale 5 avrebbe contattato, per entrare nella casa più spiata d’Italia nel 2026. Lovati non ha ancora smentito questa indiscrezione, lanciata da Davide Maggio durante una puntata di Tv Talk, parlando del programma di Signorini. Massimo Lovati è l’ex avvocato di Andrea Sempio nel caso di Chiara Poggi, licenziato dal suo assistito poche settimane fa nel pieno delle indagini che si sono riaperti con colpi di scena incredibili, che tengono con il fiato sospeso.

A confermare il pettegolezzo anche Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano, ripreso anche dal nuovo programma di Pino Rinaldi su La7 ovvero Ignoto X. Certo la presenza di Lovati sarebbe un bel colpaccio per Signorini, ma anche un azzardo visto che la sua partecipazione al programma potrebbe provocare anche una marea di polemiche. Potrebbe esserci anche Alex Belli, presto padre dato che Delia Duran è in dolce attesa.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, Francesco Rana parla della sua ex: la replica social di Sabrina è un fiume in piena
news VIP Grande Fratello, Francesco Rana parla della sua ex: la replica social di Sabrina è un fiume in piena
Belve: Francesca Fagnani intervisterà la tiktoker Rita De Crescenzo. L'indiscrezione
news VIP Belve: Francesca Fagnani intervisterà la tiktoker Rita De Crescenzo. L'indiscrezione
Sanremo 2026, Tiziano Ferro sarà tra i Big? Arriva la risposta del cantante
news VIP Sanremo 2026, Tiziano Ferro sarà tra i Big? Arriva la risposta del cantante
Ballando con le stelle, Francesca Fialdini: "Ho accettato, ma con una premessa. Ho detto a Milly Carlucci che..."
news VIP Ballando con le stelle, Francesca Fialdini: "Ho accettato, ma con una premessa. Ho detto a Milly Carlucci che..."
Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli replica alle parole di Barbara D'Urso: "Fare show non è litigare"
news VIP Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli replica alle parole di Barbara D'Urso: "Fare show non è litigare"
Noi del Rione Sanità: stasera su Rai 1 la prima puntata della serie con Carmine Recano
anticipazioni TV Noi del Rione Sanità: stasera su Rai 1 la prima puntata della serie con Carmine Recano
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Federico Mastrostefano trova la scusa per mollare Agnese De Pasquale
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Federico Mastrostefano trova la scusa per mollare Agnese De Pasquale
La Promessa Anticipazioni 24 ottobre 2025: Cruz si umilia e chiede perdono a Leocadia, si salverà dalla sua vendetta?
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 24 ottobre 2025: Cruz si umilia e chiede perdono a Leocadia, si salverà dalla sua vendetta?
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV