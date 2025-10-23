Grande Fratello Vip Anticipazioni: nel cast anche Massimo Lovati?

News VIP

Massimo Lovati nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip? Arriva una clamorosa anticipazione.

Si prepara la nuova edizione del Grande Fratello Vip e spuntano i primi nomi dei Vipponi che Alfonso Signorini starebbe contattando in questi mesi, in attesa della messa in onda del programma di Canale 5, tra cui quello dell’avvocato Massimo Lovati.

Grande Fratello Vip, Massimo Lovati nel cast?

Pier Silvio Berlusconi l’ha promesso durante la presentazione dei nuovi palinsesti televisivi di Mediaset: il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini si farà nel 2026 solo ed esclusivamente a patto che il presentatore fornisca una rosa interessante di concorrenti. Il flop degli ultimi anni, infatti, ha allarmato i vertici del Biscione che hanno deciso di tornare alle origini, dando a Simona Ventura il timone del Grande Fratello versione Nip. Una scelta poco azzeccata dato che SuperSimo, nonostante piaccia tanto al pubblico in generale, non sta raccogliendo uno share soddisfacente con i suoi inquilini sconosciuti.

Tornando al GF Vip, Signorini sembra stia già lavorando al suo cast e, infatti, nelle ultime settimane si è parlato di telefonate a Federica Pellegrini, Aida Yespica e Matteo Cambi ma si tratterebbe solo di cambi informali. Spunta, tuttavia, un nome inaspettato di un protagonista della cronaca italiana degli ultimi mesi, che ha incuriosito non poco il pubblico, quello di Massimo Lovati.

GF Vip, anticipazioni: Signorini vuole Lovati

Alfonso Signorini starebbe già lavorando alla nuova edizione del Grande Fratello Vip e sarebbe Massimo Lovati il nome bomba che la produzione del reality show di Canale 5 avrebbe contattato, per entrare nella casa più spiata d’Italia nel 2026. Lovati non ha ancora smentito questa indiscrezione, lanciata da Davide Maggio durante una puntata di Tv Talk, parlando del programma di Signorini. Massimo Lovati è l’ex avvocato di Andrea Sempio nel caso di Chiara Poggi, licenziato dal suo assistito poche settimane fa nel pieno delle indagini che si sono riaperti con colpi di scena incredibili, che tengono con il fiato sospeso.

A confermare il pettegolezzo anche Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano, ripreso anche dal nuovo programma di Pino Rinaldi su La7 ovvero Ignoto X. Certo la presenza di Lovati sarebbe un bel colpaccio per Signorini, ma anche un azzardo visto che la sua partecipazione al programma potrebbe provocare anche una marea di polemiche. Potrebbe esserci anche Alex Belli, presto padre dato che Delia Duran è in dolce attesa.

