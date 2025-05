Grande Fratello Vip, Jessica Selassié torna a parlare della relazione con Barù Gaetani

News VIP

Dopo aver rivelato di aver avuto un flirt con Barù Gaetani, Jessica Selassié risponde a nuova curiosità sulla relazione con l’ex protagonista del Grande Fratello Vip.

È tutto vero e i fan dei Jerù lo hanno sempre saputo. Jessica Selassié ha confermato il flirt con Barù Gaetani dopo il Grande Fratello Vip e ora torna a parlare, aggiungendo nuovi dettagli.

Grande Fratello Vip, Jessica conferma il flirt con Barù

Durante la loro avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié e Barù Gaetani si sono molto avvicinati, dando spazio alle fan di sognare la nascita di una love story e creare un fandom di supporto a questa coppia, forgiato del nome Jerù. Conclusa la sua esperienza in casa, tuttavia, Barù si è affrettato a confermare di non aver nessun interesse romantico per la bella principessa etiope, chiedendo ai fan di smettere di portare avanti questa storia che non è mai esistita. Qualche settimana fa, tuttavia, Jessica è tornata a parlare del rapporto con Barù e ha confermato che il flirt c’è stato e come dopo la fine del reality show, condotto da Alfonso Signorini, ma che non è durato quando lei ha capito che le intenzioni dell’ex gieffino non erano abbastanza serie da potersi mettere in gioco, completamente, con i suoi sentimenti.

Le fan dei Jerù sono magicamente risorte dalle ceneri, tornando a parlare della questione anche se Gaetani si è tenuto ben alla larga dalla questione, non confermando la relazione segreta con la gieffina. Visto il suo silenzio, Jessica è tornata a pungere e ha recentemente aggiunto nuovi dettagli alle sue precedenti confessioni. Ecco cosa ha rivelato la principessa etiope.

Grande Fratello Vip, Jessica torna a parlare di Barù

A quanto pare ci sono stati diversi amori segreti nelle vite delle principesse Selassié. Dopo quello di Lulù con Manuel Bortuzzo - anche se occorre sottolineare che c’è una causa in ballo perché le due versioni dei fatti non coincidono e pure una condanna ai danni dell’ex gieffina - si sono accesi i riflettori sul flirt tra Jessica e Barù dopo la fine del Grande Fratello Vip, per la gioia dei Jerù che ci hanno sempre sperato. Pochi giorni fa, ospite del podcast Seconda Vita di Gabriele Parpiglia, Jessica è tornata sulla questione aggiungendo nuovi dettagli.

“Sì ho confermato la storia Jerù […] mi sono beccata un bel po’ di cattiverie, perché dicevano io facevo questo classico fan service dove utilizzavo questi seguaci solo per fare hype, invece non è così, perché per un certo periodo comunque una frequentazione c’è stata […] per dei mesi ci sono stata e quindi baci, la nostra coppia non era una finzione. Io mi sono beccata della mitomane che si era quasi inventata una relazione”.

Jessica ha poi ammesso che in futuro vorrebbe scegliere uomini che sanno amarla senza nasconderla come ha fatto Gaetani, dichiarando poi di aver rotto con lui quando ha capito come stavano andando le cose tra loro, ovvero senza una direzione ben precisa. La principessa etiope, poi, ha confermato di essere single ma di star sentendo qualcuno per messaggi.

