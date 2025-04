Grande Fratello Vip, Jessica Selassié conferma la relazione con Barù e svela perché è finita

News VIP

Mentre la sorella Lulù Selassié affronta la condanna per stalking e parla della relazione segreta con Manuel Bortuzzo, la sorella maggiore Jessica svela la verità su Barù e il rapporto dopo il Grande Fratello Vip.

Le sorelle Selassié sono prepotentemente tornate al centro del gossip nelle ultime settimane, quando Lulù Selassié è stata condannata per stalking dopo la denuncia di Manuel Bortuzzo. Mentre lei si difende ed è pronta a dare la propria versione dei fatti, anche Jessica Selassié ha qualcosa di segreto di cui parlare su X, ovvero la relazione con Barù Gaetani dopo il Grande Fratello Vip.

Jessica Selassié stupisce su Twitter

Diventate famose al grande pubblico per la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, durante il quale ognuna ha fatto il suo percorso conquistando parte del pubblico del reality show di Canale 5, le sorelle Selassié sono tornate al centro delle indiscrezioni nelle ultime settimane. Manuel Bortuzzo, infatti, ha denunciato Lulù per stalking e lei è stata condannata, inizialmente ad indossare il braccialetto elettronico e poi a un percorso di riabilitazione psicologica essendo incensurata. Lulù ha commentato la condanna, accusando Bortuzzo di averla tradita e dichiarando di essere in possesso di prove che ribalteranno in appello alcuni punti cardine delle accuse del suo ex fidanzato, che l’avrebbe tenuta segreta per anni per poi tradirla.

Ma Lulù non è la sola che ha deciso di raccontare episodi scioccanti e inaspettati. Nelle ultime ore, durante una diretta su X, Jessica ha colto al balzo l’occasione offerta da una domanda di un utente sul suo rapporto con Barù Gaetani, e ha fatto una rivelazione inaspettata. Durante il percorso al GF Vip, Barù e Jessica si erano molto avvicinati e lei non aveva mai nascosto di sentirsi molto attratta dal bel nobile, il quale invece aveva frenato ammettendo di non vedere che come un’amica. Ma sarà davvero così?

Grande Fratello Vip, Barù e Jessica hanno avuto una relazione

Nella casa del Grande Fratello Vip era nato un rapporto molto particolare tra Jessica Selassié e Barù Gaetani, fatto di sguardi, confidenze e carezze reciproche. La principessa etiope non ha mai nascosto di essere molto attratta dal gieffino, e si è avvicinata più volte, ma lui ha sempre categoricamente chiuso alla possibilità di un rapporto d’amore, anche lontano dalle telecamere. Anzi, Barù ha fatto di più. Dopo la fine del reality show di Canale 5, infatti, il gieffino se l’è presa anche con i fan della coppia, additandoli come insopportabili quasi al livello di sentirsi perseguitato da una storia che non ha mai creato. Poche ore fa, tuttavia, Jessica ha messo tutto in un’altra prospettiva e ha raccontato su X di aver avuto una liaison segreta con Barù.

“Perché è finita? Probabilmente non era una persona propensa ad avere una relazione stabile. Su Instagram ha bloccato tutte e tre, così… Senza motivo, senza senso”, riporta Biccy.

Insomma, Jessica l’ha toccata piano: ha svelato che Barù e lei sono stati insieme, che lui non era propenso a impegnarsi e che poi per non finire al centro di gossip ha pensato bene anche di bloccare tutte le sorelle Selassié sui social. Peccato che ora la verità è venuta a galla e che i vecchi fan sono tornati immediatamente alla carica. Come commenterà l’ex gieffino?

