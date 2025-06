Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sposi: le immagini del Matrimonio

News VIP

Si sono sposati Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, protagonisti del Grande Fratello Vip, con una cerimonia ia romantica. Ecco le foto e i dettagli.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sono convolati a nozze. La coppia del Grande Fratello Vip si è giurata amore eterno davanti ad amici e familiari, compresi alcuni ex gieffini. Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, Gianmaria e Federica sposi

La storia d’amore tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme è nata nella casa del Grande Fratello Vip ma pochi pensavano che i protagonisti della sesta edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini, sarebbero durati anche fuori dalle telecamere. Certo, occorre ammettere che nei confronti di Gianmaria c’è sempre stata scarsa fiducia da parte del pubblico, a causa del suo passato amoroso con Belen Rodriguez che la reso improvvisamente popolare e il comportamento da latin love all’interno della casa più spiata d’Italia. Eppure Federica ha fatto breccia nel cuore dell’imprenditore, tanto che dopo tre anni di fidanzamento, Gianmaria le ha chiesto si sposarlo con una romantica proposta di matrimonio e un anello decisamente costoso e di lusso.

Ad un anno dalla proposta di nozze, la coppia ha coronato il proprio sogno d’amore, scambiandosi il grande sì nella suggestiva cornice di Castellammare. Gianmaria ha scelto per l’occasione un elegantissimo completo scuro con camicia bianca e revers in satin, mentre Federica si è proprio sbizzarrita scegliendo un abito da sposa molto diverso da quelli che ultimamente siamo abituati a vedere sulle Vip, che puntano quasi alla sobrietà ed eleganza. L’ex gieffina, infatti, ha optato per una sirena sensuale con pizzo e tessuto see through, poi maniche in pizzo e collarino, corsetto color nude e lungo velo abbinato.

GF Vip, chi c’era al matrimonio di Federica e Gianmaria

Che l’amore nato tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme nella casa del Grande Fratello Vip fosse sincero, è chiaro a tutti e lo dimostra anche il fatto che in tre anni la coppia si è tenuta lontana, in ogni modo, dal gossip limitando anche le interviste e le apparizioni pubbliche. Questo amore è stato protetto con le unghie e con i denti e ad oggi Gianmaria e Federica sono marito e moglie. Alla cerimonia romantica e molto sentita in chiesa c’erano anche alcuni volti noti del Gf Vip, in particolare Antonella Fiordelisi che si è presentata con il fidanzato ufficiale Giulio Fratini, poi ci sarebbe dovuta essere anche Jessica Selassié ma la gieffina ha preferito rinunciare quando ha scoperto che tra gli invitati ci sarebbe stato Manuel Bortuzzo, insieme a suo padre, motivo per cui la coppia non ha potuto invitare Lulù Selassié.

Dopo la condanna per stalking, infatti, la principessa non può avvicinarsi allo sportivo. Presente, invece, anche l’ex tronista Giulia Cavaglia che ha un ottimo rapporto con Federica. Dalle foto pubblicate su Instagram è possibile notare il lusso degli addobbi ma anche la scelta di Federica di fare un elegante cambio d’abito, con un modello in satin bianco che mette in mostra il suo corpo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .