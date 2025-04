Grande Fratello, al matrimonio di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: "Lulù non invitata per Manuel Bortuzzo"

News VIP

Nonostante la grande amicizia tra Gianmaria e le Selassiè, nata durante la sesta edizione del Gf Vip, l'imprenditore campano avrebbe escluso dalla lista degli invitati delle sue prossime nozze, Clarissa e Lulù Selassiè.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sono pronti a diventare marito e moglie. La coppia lo ha annunciato sui social e poi a Verissimo. L'imprenditore campano e la 29enne originaria di Castelnuovo, si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip nel 2021 e dopo la conclusione del reality il rapporto si è consolidato tanto che presto convoleranno a nozze più felici che mai.

Grande Fratello, Lulù e Clarissa Selassiè fuori dalla lista degli invitati al matrimonio di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme

Nelle ultime ore, è emerso un retroscena sul matrimonio tra i due ex gieffini. Secondo quanto ha riferito Gabriele Parpiglia, infatti, saranno presenti molti loro ex compagni d'avventura, tra i quali, Manuel Bortuzzo. E proprio per l'amicizia che lega Gianmaria a Manuel, nella lista negli invitati sarebbero state escluse sia Lulù che Clarissa Selassiè, amiche di Antinolfi.

“Parpiglia avrebbe anche rivelato che Manuel Bortuzzo avrebbe preteso l’esclusione di Lulù e sua sorella Clarissa Selassié al matrimonio di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme” – si legge su una Fanpage – “Manuel Bortuzzo avrebbe preteso che Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme non invitassero Lulù e Clarissa Selassiè al loro matrimonio ma soltanto Jessica. Richiesta accolta dalla coppia nonostante la grande amicizia con le Selassiè. Jessica ha poi declinato l’invito per solidarietà alle sorelle”.

Le sorelle Selassiè in più di un'occasione hanno rivelato che, in seguito alla denuncia per stalking per cui è stata condannata ad un anno e otto mesi per stalking ai danni di Manuel Bortuzzo, tante persone si sono allontanate lasciandole sole. Parpiglia che di recente ha intervistato tutto e tre le sorelle, ha parlato dell'ex manager ma anche di alcuni ex gieffini tra Alex Belli e Aldo Montano che si sarebbe aperatmentre schierati contro di loro.

Ieri, a La Vita in Diretta, Lulù ha parlato per la prima volta in televisione dell'accusa per stalking da parte del suo ex fidanzato.

“Diciamo che sono tutte raccontate per dipingermi come una pazza, che insegue una persona o che lo va a minacciare o a picchiare. Cose che non sono mai accadute. Sono stanca di tutto questo e stufa di tutto questo dolore. Non è una cosa bella purtroppo. Solo chi lo vive o comunque ha persone vicino a loro che vivono certe situazioni può capirlo. Sono devastata e comunque molto triste perché non mi aspettavo tutto questo.” “Se c’è qualcosa che vorrei dire a Manuel? No. Già ho sofferto tantissimo in questi anni. Tradita, illusa, stando lì nell’angolino nascosta. In più tutta questa situazione qui che da lui non mi sarei mai aspettata perché io non ho mai fatto del male né a lui né a persone intorno a lui.”

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .