Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro si è fidanzato: ecco chi è la nuova fiamma

News VIP

Daniele Dal Moro, ex protagonista del Grande Fratello Vip, ritrova l’amore e conferma la relazione con la sua nuova fiamma.

Divenuto popolare sul piccolo schermo grazie al Grande Fratello e poi tornato nella casa più spiata d’Italia come concorrente del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro ha una bella novità da condividere. L’imprenditore veneto, infatti, si è fidanzato. Ecco tutti i dettagli sulla nuova fiamma.

Grande Fratello Vip, Daniele ha una nuova fiamma

Grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, Daniele Dal Moro è diventato un volto popolare sul piccolo schermo, seguito da tantissime fan - conta ben 466mila followers su Instagram - soprattutto grazie alle sue love story. Durante la sua prima partecipazione al reality show di Canale 5, infatti, Daniele si è sentimentalmente legato a Martina Nasoni che ha fatto non poca fatica a conquistarlo. La relazione è stata breve ma a quanto pare ha portato con sé strascichi dato che quando Daniele è entrato nuovamente nella casa più spiata d’Italia come concorrente del GF Vip, Alfonso Signorini ha pensato bene di proporre un’altra volta la convivenza tra i due, e infatti sono state scintille.

Durante questi mesi di reclusione Daniele, che nel frattempo ha ricoperto anche il ruolo di tronista a Uomini e Donne lasciando il trono senza nessuna scelta, si è avvicinato ad Oriana Marzoli. Tra i due ci sono stati numerosi alti e bassi, tante rotture e tanti riavvicinamenti finché Daniele e Oriana hanno ufficializzato a tutti i loro fan di aver deciso di lasciarsi per sempre. Mentre Oriana, protagonista di un documentario sulla sua vita, ha ritrovato l’amore in un altro reality show, Daniele non ha condiviso per lunghi anni nulla riguardo la sua vita privata. Questo almeno fino a qualche giorno fa, quando ha ufficializzato la sua nuova love story con una ragazza che non fa parte del mondo Vip. Ecco tutti i dettagli.

Daniele Dal Moro ufficializza la nuova relazione

La fine della love story con Oriana Marzoli, nata nella casa del Grande Fratello Vip e poi oggetto di gossip per lunghissimi mesi, dato che i due non se le sono mandate a dire sui social ad ogni rottura, per poi tornare insieme sereni e felici fino all’addio definitivo - questione che di volta in volta ha confuso non poco i fan della coppia - Daniele Dal Moro ha tenuto un basso profilo. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha preferito non parlare della sua vita privata e ha preferito pubblicare foto di viaggi, selfie e del suo lavoro sui social, ma al popolo del web non sfugge nulla e negli ultimi mesi più di una persona si è accorto che nella vita dell’imprenditore veneto c’è una persona speciale.

Così, Daniele stesso ha deciso di ufficializzare la nuova relazione con Iulia, una ragazza di vent’anni che non fa parte del mondo dello spettacolo e che lavora come cubista a Trento. Tra i due è vero amore? Sicuramente Daniele è molto protettivo nei suoi confronti, e infatti ha già sfidato apertamente tutti gli haters che hanno colto la palla al balzo per scrivere cattiverie sul profilo della sua nuova fiamma.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .