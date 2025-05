Grande Fratello, in arrivo un documentario su una nota ex protagonista

News VIP

Una nota ex protagonista del Grande Fratello Vip sarà protagonista di un documentario sulla sua vita. Ecco tutti i dettagli.

Sono tanti i protagonisti del Grande Fratello, nella sua versione Vip e in quella Nip che sono rimasti nel cuore dei telespettatori per i loro percorsi emozionanti o controversi nella casa più spiata d’Italia. Oriana Marzoli è senza dubbio una delle protagoniste più amate e gode ancora di un fandom eccezionale, in festa quando la bella venezuelana ha annunciato che sarà protagonista di un documentario sulla sua vita.

Grande Fratello Vip, novità in arrivo per Oriana Marzoli

Oriana Marzoli è senza dubbio una delle protagoniste più amate del Grande Fratello Vip, regina della casa più spiata d’Italia con le sue alleanze e inimicizie, ma anche con i suoi amori forti e passeggeri che l’hanno portata spesso e volentieri al centro dei pettegolezzi. La bella venezuelana sa senza dubbio come stare sul piccolo schermo, godendo dell’appoggio di un fandom che le si è affezionato durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, e che non l’ha più lasciata. Su Instagram, infatti, Oriana gode dell’appoggio di 2,6 milioni di followers con i quali condivide momenti di vita quotidiana, sponsorizzazioni, ma anche foto insieme al suo adorato fidanzato Facundo Gonzalez.

Ora per tutti coloro che sognano ancora di vederla sul piccolo schermo arriva una lieta notizia. Oriana, infatti sarà protagonista di un documentario sulla sua vita dal titolo “Inside Oriana”. Ma di cosa parlerà? Mentre i recenti protagonisti del GF come Pamela Petrarolo, che si è ricreduta su Zeudi Di Palma, raccontano la loro esperienza nella casa, Oriana vuole mettersi a nudo completamente parlando anche di quello che accade lontano di riflettori e dalle foto super patinate sui social. Ecco l’annuncio ufficiale del video.

Grande Fratello, arriva un documentario su Oriana

Dopo essere stata protagonista del Grande Fratello Vip e de L’Isola dei Famosi, aver preso a diversi reality show in giro per il mondo e aver conquistato anche Instagram con la sua pagina seguita da milioni di followers, Oriana Marzoli diventa protagonista di un documentario sulla sua vita. Il titolo sarà “Inside Oriana” come annunciato da Telecinco nel comunicato ufficiale che presenta il progetto televisivo. Stando a quanto scritto, Oriana rivivrà gli episodi che più hanno segnato la sua vita professionale ma anche personale, in una serie che andrà in onda ogni mercoledì su Mitele a partire dal 7 maggio 2025.

Ogni puntata dura trenta minuti durante i quali Oriana analizzerà tutti i passi compiuti dal suo ingresso nel mondo della dama e la domanda è: si pentirà di qualcosa? Chissà se nominerà anche la sua travagliata love story con Daniele Dal Moro, che siamo certi sarà molto attento alle parole della venezuelana per replicare nel modo più efficace possibile.

