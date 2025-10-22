Grande Fratello: Alex Belli e Delia Duran presto genitori!

News VIP

Alex Belli e Delia Duran stanno per allargare la famiglia. Ecco tutti i dettagli al riguardo.

Alex Belli e Delia Duran sarebbero in attesa del loro primo figlio!

Alex Belli e Delia Duran e l'amore libero

Di certo, tra i protagonisti più discussi della storia del Grande Fratello Vip ci sono Alex Belli e Delia Duran. All'epoca della sesta edizione del reality show di Canale 5, dapprima lei entrò in Casa per rimbrottare il fidanzato, reo di essersi avvicinato un po' troppo ad un'altra coinquilina, Soleil Sorge; poi, è entrata per restare e dare spettacolo. Belli e la Duran, infatti, hanno fatto molto parlare di loro, tanto al GF quanto a Temptation Island Vip, sicuramente per la loro teatralità e passionalità, ma anche perché hanno sempre dichiarato di credere fortemente nell'amore libero. Nonostante il loro particolare sistema di valore, hanno continuato a portare avanti la loro relazione, che ora sembra sia giunta ad un punto di svolta.

"Alex Belli e Delia Duran diventeranno genitori!"

Gabriele Parpiglia ha scritto sulla sua newsletter che la Duran aspetterebbe un bambino da Belli:

Dopo una lunga relazione e dopo una ricerca d'amore desiderata, Alex Belli e Delia Duran diventeranno genitori! Due settimane fa avevano mostrato Delia con la collana degli angeli, tipicamente usata dalle neo-mamme. Oggi, invece, la notizia ufficiale: la coppia si prepara ad allargare la famiglia.

A quanto pare, i due sono pronti ad allargare la loro famiglia, perché presto un bambino o una bambina entrerà a far parte delle loro vite. Tuttavia, va precisato che al momento né Belli né la Duran hanno confermato questa voce.

La storia d'amore tra Alex Belli e Delia Duran

Stando a quanto hanno già raccontato, Belli e la Duran, che fanno coppia fissa da ormai ben sette anni, avevano già tentato di avere un figlio, ma non ci sono mai riusciti. Quello di mettere al mondo un bebè è sempre stato il loro sogno, un sogno che, però, sembrano impossibilitati a realizzare. Ad oggi, finalmente, potrebbero aver centrato il loro obiettivo più grande. Non ci resta che restare in attesa di una conferma o di una smentita da parte dei diretti interessati, i quali attualmente continuano a restare in silenzio.