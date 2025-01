Grande Fratello, Luca Calvani torna sui social dopo l'eliminazione: "Ho dato tanto nella Casa e non ho rimpianti"

News VIP

Luca Calvani è stato costretto a lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello: ecco le prime dichiarazioni sui social dell'ex amatissimo concorrente dell'attuale edizione del reality show di Canale 5.

Luca Calvani è stato eliminato dal gioco durante l'ultima puntata del Grande Fratello. A distanza di pochi giorni dalla sua inaspettata uscita di scena, l'attore toscano ha deciso di tornare sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua permanenza nella Casa più spiata d'Italia.

Le prime parole sui social di Luca Calvani

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 27 gennaio 2025, ha visto l'eliminazione di Luca Calvani. Un'uscita di scena davvero ingiusta e inaspettata visto che l'attore toscano è stato sin da subito una colonna portante del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: ha sempre partecipato attivamente a ogni dinamica del gioco, non si è mai tirato indietro e ha sempre dato tutto se stesso, nel bene e nel male.

L'eliminazione di Luca non ha mancato di suscitare qualche polemica: sui social, infatti, l'attore è stato sempre molto apprezzato per l'educazione, la schiettezza e la lucidità dei suoi ragionamenti e perché non ha mai mancato di sottolineare la falsità di alcuni suoi compagni di gioco, smascherando le loro strategie. Amatissimo fuori, ma anche dentro la Casa del Gf. Nonostante i numerosi scontri con Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Shaila Gatta, infatti, Calvani era riuscito a instaurare un bellissimo rapporto di amicizia con Helena Prestes, Amanda Lecciso e Javier Martinez.

A pochi giorni dal suo addio, Luca Calvani è tornato sui social per fare un bilancio della sua lunga e intensa esperienza vissuta nella Casa del Grande Fratello. L'attore ha ringraziato tutti i suoi numerosi fan, che lo hanno supportato in questi mesi, rivelando di essere soddisfatto e di non pentirsi di nessuna delle scelte che ha compiuto nel reality show di Canale 5:

Sto bene, in fondo avevo tanto bisogno di tornare, di sentire il profumo della terra, il calore degli abbracci, perdermi in questo silenzio per accogliere il mio sentire. Ho dato tanto nella Casa e non ho rimpianti, ora però torno al mio mondo fatto di affetti, interessi e passioni. Grazie a tutti voi che mi avete sostenuto, che mi avete regalato l'ebbrezza di essere una volta anche il vostro preferito, spero di essere sempre all'altezza.

Le confessioni dei concorrenti sull'eliminazione di Luca

Luca Calvani è stato uno dei protagonisti più amati e apprezzati dell'attuale edizione del Grande Fratello. La sua eliminazione, infatti, è stato un duro colpo anche per il pubblico, ma anche per i concorrenti ancora in gioco nella Casa. A commentare l'uscita di scena dell'attore toscano ci hanno pensato Alfonso D'Apice, Giglio, Shaila Gatta e Chiara Cainelli.

Senza troppi giri di parole, i giovani concorrenti hanno confessato che, secondo loro, l'eliminazione di Luca influirà parecchio sugli equilibri della Casa. Alfonso, in particolar modo, è convinto che il gruppetto composto da Helena Prestes, Amanda Lecciso e Javier Martinez non esista più perché ha perso il suo vero leader. Secondo il concorrente napoletano, infatti, la vera sfida era tra le persone che orbitavano intorno a Lorenzo Spolverato e quelle legate all'attore toscano: "Il capitano della squadra era Luca. Ora non c'è più, la squadra è finita!".

Per i quattro concorrenti, quella che ne risentirà di più sarà proprio Helena perché Luca era in grado di difenderla e farla ragionare al contrario di Amanda Lecciso, che non ha una personalità così forte per mettersi contro tutti per tutelarla. Sarà davvero così? Ricordiamo che sia la modella brasiliana che la leccese sono al televoto per l'eliminazione insieme a Chiara, Eva Grimaldi, Ilaria Galassi e Bernardo Cherubini. L'appuntamento è per domani sera su Canale 5.

