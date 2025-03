Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti esplode contro Zeudi Di Palma: ''Sono al limite''

News VIP

Mariavittoria Minghetti, fortemente infastidita dalle parole di Zeudi Di Palma, esplode nella casa del Grande Fratello, lasciandosi andare ad uno sfogo durissimo.

Nella casa del Grande Fratello i nervi sono a fior di pelle e lo sa bene Mariavittoria Minghetti. La dottoressa romana è al limite della sopportazione e una parola fuori posto di Zeudi Di Palma, durante la preparazione di una torta rustica in cucina, scatena l’ira della gieffina che si sfoga molto duramente contro la Miss. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti fuori di sé: cosa è successo

Mancano pochissimi giorni alla Finale del Grande Fratello e l’umore non è dei migliori nella casa più spiata d’Italia. Dopo l’ultima puntata del reality show di Canale 5 è sempre più chiaro che i fan di Zeudi Di Palma hanno un grandissimo potere sul televoto, dato che Chiara Cainelli che non gode dell’appoggio di una larga fetta di pubblico, è riuscita comunque a buttare fuori dal gioco due personaggi forti e amati come Javier Martinez e Shaila Gatta. Il prossimo televoto vede proprio Chiara contro Mariavittoria Minghetti e la dottoressa romana, complice l’assenza del fidanzato Tommaso Franchi e i sei mesi di reclusione che ormai di fanno sentire tutti, non è contenta di prevedere la propria eliminazione a causa del fandom della Miss.

Così, mentre è intenta a preparare una gustosa torta rustica in cucina seguendo la ricetta fornita dalla produzione del Gf, Mariavittoria non può proprio tollerare che Zeudi le si avvicini, con fare sicuro, iniziando a criticare il suo operato. Di Palma si è scagliata contro Helena e Mariavittoria, certa che le due gieffine si siano alleate per screditarla, questione davvero divertente dal momento che non si rende conto che la prima ad orbitarle intorno per mera strategia è proprio la sua grande amica Chiara. Ma andiamo avanti, ecco cosa è successo e la reazione esplosiva di Minghetti.

Grande Fratello, Mariavittoria esplode contro Zeudi!

Con i nervi a fior di pelle dopo sei mesi di reclusione e la prospettiva di dover lasciare ad un passo dalla Finale del Grande Fratello, essendo finita al televoto contro Chiara Cainelli che è favorita dall’appoggio del fandom di Zeudi Di Palma, Mariavittoria Minghetti ha provato a rilassarsi cucinando una torta rustica ma qualcosa è andato storto. Zeudi, infatti, le si è avvicinata iniziando a criticarla e a prendere la ricetta per leggere la procedura e, a quel punto, Mariavittoria è esplosa chiedendo alla Miss di tacere e di lasciarle fare, dato che la ricetta è scritta in italiano perfettamente comprensibile. Poi, la dottoressa romana si è rifugia in giardino dove si è sfogata furiosamente:

“Non si rende conto della pesantezza. Sto sbattendo le uova, non è che mi improvviso pasticcera! Perlomeno io mi sto zitta, non le dico che si fa così, lasciami stare. Già siamo stanchi e saturi, che è già tutto il giorno che la sento nelle orecchie! È insopportabile, non ce la faccio più, mi innervosisco”.

Mariavittoria è una furia contro Zeudi e ha iniziato a urlare, invitando le fan della Miss a votarla per farla uscire perché ormai non sopporta più la situazione. Lo sfogo della gieffina è stato ascoltato da Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi che hanno provato a farla ragionare e calmare, ma Mariavittoria è scoppiata in lacrime troppo stressata.

