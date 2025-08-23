Grande Fratello, tra Amanda Lecciso e Iago Garcia era tutto finto? Spunta un retroscena: "Insieme per hype"

News VIP

Terminata la storia tra Amanda Lecciso e Iago Garcia, ex concorrenti del GF. Ma ora, sui due spunta un retroscena: sarebbero stati insieme solo per hype! Ecco cosa sappiamo!

Amanda Lecciso e Iago Garcia sono stati tra i concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello: la showgirl e l'attore spagnolo avevano intrapreso una conoscenza nella Casa che si è consolidata solo una volta che il percorso nel reality show di Canale 5 si è concluso. I due sono infatti usciti allo scoperto qualche settimana dopo la fine del reality, ma in una recente intervista Amanda ha rivelato che la loro storia era già terminata. Ora, entrambi si è diffusa un'indiscrezione: avrebbero solo finto di stare insieme per creare hype.

GF, Amanda Lecciso e Iago Garcia si sono detti addio

In un'intervista a Il Messaggero, Amanda Lecciso ha confermato la rottura con Iago Garcia: i due ex concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini avevano instaurato nella Casa un bel rapporto, fatto di complicità e armonia. La conoscenza, mai sfociata in altro che non fosse amicizia, si era interrotta con l'eliminazione di Iago dal gioco, ma era ripresa quando l'attore era stato ripescato. Solo una volta fuori dalla Casa, i due avevano deciso di approfondire questo legame e dopo alcune settimane di rumors erano usciti ufficialmente allo scoperto. Erano anche stati ospiti a La Volta Buona di Caterina Balivo e avevano raccontato alcuni retroscena sul loro amore.

Amore che, purtroppo, è già finito: la showgirl leccese ha raccontato al quotidiano nazionale che dietro la rottura non ci sono terzi incomodi o mancanza di rispetto. Ma la loro relazione non ha retto alla distanza: "Ci siamo lasciati, la nostra relazione non ha retto alla distanza e ai mille impegni". Iago Garcia, infatti, è tornato in Spagna, dove si vocifera che parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Nel frattempo sulla coppia è iniziato a circolare un rumor che mette in dubbio la loro credibilità: secondo alcune indiscrezioni, Iago Garcia e Amanda Lecciso avrebbero finto di stare insieme nella speranza di creare hype.

GF, "Insieme solo per hype": l'accusa alla coppia Amanda-Iago

A riportare l'indiscrezione è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza: sulla sua pagina Instagram, infatti, il gossipparo ha lanciato il rumor secondo cui Amanda Lecciso e Iago Garcia non sarebbero mai stati una vera coppia:

" Non sono mai stati insieme , me lo disse un loro ex collega. Tutto per hype"

L'accusa, in realtà, poco si presta ai due ex concorrenti del GF: sia Iago sia Amanda infatti, nella Casa ma anche fuori, non hanno mai cercato di mettersi al centro dell'attenzione con polemiche o teatrini vari. Anzi, sono famosi gli scontri tra Garcia e Lorenzo Spolverato, nei quali l'attore accusava apertamente il modello milanese di recitare e anche male. Lo stesso si può dire di Amanda, che ha sempre preferito mantenere un basso profilo, anche una volta al di fuori della trasmissione, visto che il suo unico ruolo in tv è stato poi quello di inviata a La Volta Buona. Secondo altri utenti sul web, invece, questa accusa reggerebbe, dato che la rottura è stata annunciata poco dopo la conclusione del programma di Caterina Balivo, nel quale entrambi sono stati ospiti fino alla fine di maggio. Tuttavia, Amanda e Iago non si sono mostrati più molto sui social dopo una breve vacanza in Puglia trascorsa insieme.

