Grande Fratello, Amanda Lecciso annuncia la rottura con Iago Garcia: i motivi

Anita Nurzia

La storia d’amore tra Amanda Lecciso e Iago Garcia, nata dopo la loro partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello, è giunta al capolinea.

Grande Fratello, Amanda Lecciso: "Io e Iago Garcia ci siamo lasciati"

All’interno della Casa più spiata d’Italia, Amanda e Iago avevano instaurato un rapporto speciale che, pur non sbocciato immediatamente in amore, aveva acceso la curiosità del pubblico. Solo una volta spenti i riflettori del programma, i due avevano deciso di approfondire la conoscenza, trasformando quella complicità in una frequentazione vera e propria.

Le prime settimane lontano dalle dinamiche televisive li avevano visti molto uniti, soprattutto in Puglia, terra di Amanda, dove la coppia aveva trascorso momenti intensi e familiari. Entrambi, inoltre, ospiti in più occasioni a La Volta Buona su Rai 1, non avevano nascosto che tra loro fosse nata qualcosa di più di una semplice amicizia.

Tuttavia, negli ultimi tempi, i più attenti avevano notato segnali di allontanamento: sui social, Amanda e Iago comparivano sempre più spesso separati, lei in Italia e lui quasi sempre in Spagna. A rendere la situazione ancora più enigmatica era arrivata una storia condivisa da entrambi, in cui apparivano in videochiamata e si definivano “amici”, alimentando i dubbi e la delusione dei sostenitori della coppia.

A sciogliere ogni riserva ci ha pensato direttamente Amanda Lecciso, che in un’intervista rilasciata a Il Messaggero ha messo fine alle speculazioni e confermato la rottura:

“Ci siamo lasciati. Purtroppo la nostra relazione non ha retto alla distanza. Io ho mille impegni qui in Puglia, lui in Spagna.”

Parole chiare che raccontano di una separazione serena, maturata più per motivi pratici che per incomprensioni personali. Amanda, infatti, ha sottolineato come non ci sia alcun rancore nei confronti dell’attore spagnolo, anzi: tra i due è rimasto un rapporto di stima e affetto reciproco.

